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28 декабря 2019, 09:10

Лиговский и Гореловский путепроводы все же достроят

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Фото: КРТИ
Два важных для жителей южной окраины Санкт-Петербурга дорожных объекта – Лиговский и Гореловский путепроводы все никак не могут войти в рабочий строительный цикл. На сегодняшний день работы по первому путепроводу выполнены на 8%, по второму на 57%.
Лиговский и Гореловский путепроводы все же достроят

Фото пользователя 110km.ru

Напомним, что 18 октября 2019 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга расторгнул госконтракты с известной компанией «Пилон» на проведение работ по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов. Причина -  ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по госконтрактам.

2 декабря подведомственная КРТИ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурсные процедуры на завершение работ по реконструкции данных объектов. И вот, наконец, стало известно имя нового подрядчика строительства, на которого возлагается надежда.

Реконструировать Лиговский и Гореловский путепроводы будут специалисты «СК «Орион Плюс». Необходимые в таких случаях госконтракты компания заключила 26 декабря со все той же «Дирекцией транспортного строительства».

По информации пресс-службы КРТИ, продолжение и окончание работ по Лиговскому путепроводу оценили в 3,89 млрд руб. Рабочим предстоит выполнить строительство путепровода и подпорных стен, демонтировать существующие путепроводы, переустроить коммуникации, расширить Таллиннское шоссе и пр. Маршала Жукова до 6 полос. Кроме того, предстоит построить светофорные объекты. При этом срок окончания реконструкции объекта по бумагам остается прежним – не позднее 30 декабря 2021 года.

На Гореловский путепровод отпущено меньше денег - всего 415,88 млн руб. Но и объем работ здесь куда меньше: предстоит выполнить строительство путепровода II очереди, расширить путепровод I очереди до 3 полос, построить армогрунтовые насыпи по Красносельскому шоссе и пр. Ленина. К 30 июля 2020 года строителям придется отчитаться о выполненных работах…


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Лиговский и Гореловский путепроводы все же достроят
Напомним, что 18 октября 2019 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга расторгнул госконтракты с известной компанией «Пилон» на проведение работ по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов. Причина -  ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по госконтрактам.2 декабря подведомственная КРТИ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурсные процедуры на завершение работ по реконструкции данных объектов. И вот, наконец, стало известно имя нового подрядчика строительства, на которого возлагается надежда. Реконструировать Лиговский и Гореловский путепроводы будут специалисты «СК «Орион Плюс». Необходимые в таких случаях госконтракты компания заключила 26 декабря со все той же «Дирекцией транспортного строительства». По информации пресс-службы КРТИ, продолжение и окончание работ по Лиговскому путепроводу оценили в 3,89 млрд руб. Рабочим предстоит выполнить строительство путепровода и подпорных стен, демонтировать существующие путепроводы, переустроить коммуникации, расширить Таллиннское шоссе и пр. Маршала Жукова до 6 полос. Кроме того, предстоит построить светофорные объекты. При этом срок окончания реконструкции объекта по бумагам остается прежним – не позднее 30 декабря 2021 года. На Гореловский путепровод отпущено меньше денег - всего 415,88 млн руб. Но и объем работ здесь куда меньше: предстоит выполнить строительство путепровода II очереди, расширить путепровод I очереди до 3 полос, построить армогрунтовые насыпи по Красносельскому шоссе и пр. Ленина. К 30 июля 2020 года строителям придется отчитаться о выполненных работах…
2019-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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