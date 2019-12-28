Лиговский и Гореловский путепроводы все же достроят
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Напомним, что 18 октября 2019 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга расторгнул госконтракты с известной компанией «Пилон» на проведение работ по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов. Причина - ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по госконтрактам.
2 декабря подведомственная КРТИ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурсные процедуры на завершение работ по реконструкции данных объектов. И вот, наконец, стало известно имя нового подрядчика строительства, на которого возлагается надежда.
Реконструировать Лиговский и Гореловский путепроводы будут специалисты «СК «Орион Плюс». Необходимые в таких случаях госконтракты компания заключила 26 декабря со все той же «Дирекцией транспортного строительства».
По информации пресс-службы КРТИ, продолжение и окончание работ по Лиговскому путепроводу оценили в 3,89 млрд руб. Рабочим предстоит выполнить строительство путепровода и подпорных стен, демонтировать существующие путепроводы, переустроить коммуникации, расширить Таллиннское шоссе и пр. Маршала Жукова до 6 полос. Кроме того, предстоит построить светофорные объекты. При этом срок окончания реконструкции объекта по бумагам остается прежним – не позднее 30 декабря 2021 года.
На Гореловский путепровод отпущено меньше денег - всего 415,88 млн руб. Но и объем работ здесь куда меньше: предстоит выполнить строительство путепровода II очереди, расширить путепровод I очереди до 3 полос, построить армогрунтовые насыпи по Красносельскому шоссе и пр. Ленина. К 30 июля 2020 года строителям придется отчитаться о выполненных работах…
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