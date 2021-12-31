Лихачей решили сажать на два года: суровый закон заработает в январе 2022 года
В Уголовном кодексе РФ появляется новая статья 264.2 («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами»). Если водители неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав им грозит уголовное наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей и до 2 лет лишения свободы. Те водители, которые уже отсидели по новой статье, но выводов не сделали и вновь нарушили правила, могут отправиться в колонию уже на 3 года или заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Новый порядок вступает в силу с 9 января 2022 года.
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