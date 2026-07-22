Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 14:29

Ликвидность электромобилей в России: почему рынок пока не готов к массовому переходу

Ликвидность электромобилей в России: почему рынок пока не готов к массовому переходу

Почему гибриды выигрывают у электрокаров на вторичном рынке - мнение эксперта

Ликвидность электромобилей в России: почему рынок пока не готов к массовому переходу

Мало кто задумывается, что покупка электромобиля может обернуться сложностями при перепродаже. Эксперт объяснил, почему гибриды сейчас более востребованы, а электрокары теряют в цене быстрее. Какие риски и преимущества скрывает рынок - разбираемся, что важно знать в 2026 году.

Мало кто задумывается, что покупка электромобиля может обернуться сложностями при перепродаже. Эксперт объяснил, почему гибриды сейчас более востребованы, а электрокары теряют в цене быстрее. Какие риски и преимущества скрывает рынок - разбираемся, что важно знать в 2026 году.

Для российских автомобилистов вопрос ликвидности электромобилей и гибридов становится все более актуальным. На фоне роста интереса к экологичным технологиям многие задумываются о покупке таких машин, но не все учитывают, как это скажется на их возможностях перепродажи и обслуживании. Как сообщает «Российская Газета», собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин выделил ключевые плюсы и минусы современных гибридов и электрокаров, которые могут повлиять на решение потенциальных покупателей.

Экономия на топливе - один из главных аргументов в пользу новых технологий. По словам эксперта, гибридные автомобили позволяют снизить расходы на бензин примерно на 50%, а электромобили - до 80%. Кроме того, владельцы таких машин могут рассчитывать на налоговые льготы в ряде регионов и право пользоваться выделенными полосами. Особенно выгодны гибриды для тех, кто часто передвигается по городу: на низких скоростях они используют электродвигатель, что делает поездки тише и дешевле.

Однако у этих преимуществ есть и обратная сторона. Обслуживание электрокаров после окончания гарантии обходится дороже, чем у традиционных авто, а сеть зарядных станций по-прежнему ограничена, особенно за пределами крупных городов. В холодном климате батареи теряют часть мощности, что сказывается на запасе хода. Еще одна проблема - быстрый моральный износ: новые модели с увеличенным пробегом появляются регулярно, и старые электромобили теряют в цене быстрее, чем бензиновые аналоги.

Ликвидность на вторичном рынке - отдельная тема. Сейчас, по словам Ивана Трандина, гибриды в России продаются заметно лучше электрокаров, особенно если речь идет о японских и корейских марках. Это связано с тем, что покупатели больше доверяют проверенным технологиям и не опасаются за долговечность гибридных систем. Электромобили, особенно китайских брендов, пока не пользуются высоким спросом: потенциальных владельцев пугает перспектива дорогостоящей замены батареи и отсутствие развитой инфраструктуры.

Интересно, что ситуация постепенно меняется. По мере роста числа электрокаров на дорогах и появления специализированных сервисов, ликвидность таких машин может вырасти. Для гибридов важна прозрачная история обслуживания и оригинальный пробег - эти факторы повышают доверие на вторичном рынке. В то же время электромобили остаются подвержены быстрой смене технологий, что делает их менее привлекательными для перепродажи.

Стоит отметить, что многие автолюбители часто игнорируют нюансы, связанные с эксплуатацией новых типов транспорта. Например, как показал опыт европейских рынков, стоимость владения электрокаром может оказаться выше ожидаемой из-за необходимости регулярной диагностики батареи и возможных расходов на ее замену. В России эти вопросы пока только начинают обсуждаться, но уже сейчас эксперты советуют внимательно изучать условия гарантии и сервисного обслуживания перед покупкой.

В контексте развития рынка альтернативных видов транспорта важно помнить, что не только технические характеристики, но и инфраструктура, а также отношение покупателей к новым технологиям определяют успех той или иной модели. Как и в случае с переходом на синтетическое топливо, о котором недавно рассказывали специалисты в материале о тестах BMW и Toyota, внедрение инноваций требует времени и доверия со стороны потребителей.

По имеющимся данным, в 2026 году гибриды остаются более ликвидными на вторичном рынке, чем электромобили, особенно среди моделей японских и корейских производителей. Электрокары китайских брендов пока сталкиваются с ограниченным спросом и настороженностью покупателей. Важно учитывать, что развитие инфраструктуры зарядных станций и появление новых сервисов могут изменить ситуацию в ближайшие годы. Для тех, кто рассматривает покупку электромобиля или гибрида, эксперты советуют обращать внимание на историю обслуживания, условия гарантии и реальные возможности эксплуатации в российских условиях.

Упомянутые марки: Toyota, BYD, Hyundai, KIA, Nissan, Chery
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