2,7 миллиона рублей за стиль и технологии: стоит ли новый Geely Coolray каждой копейки?

1 июля 2026, 11:08
Лиловый перламутр, белый и серый металлик: как палитра Geely Coolray диктует новый тренд
Лиловый перламутр, белый и серый металлик: как палитра Geely Coolray диктует новый тренд
Geely Coolray, поступивший в продажу на российском рынке в мае 2026 года, расширил цветовую палитру: к уже знакомому лиловому перламутру (Unicorn Grey) добавились белый (Crystal White) и серый металлик (Magnetic Grey). При этом кроссовер сохранил характерные черты дизайна и техническое оснащение - разбираемся, какие особенности отличают модель в комплектации «Эксклюзив».
На российском авторынке набирает обороты интерес к обновлённому Geely Coolray — кроссовер, продажи которого стартовали в мае 2026 года, получил расширенную цветовую палитру. Изначально модель была доступна лишь в эффектном лиловом перламутре (Unicorn Grey), подчёркивавшем её яркий и самобытный облик. Теперь к нему добавились ещё два оттенка — строгий белый (Crystal White) и элегантный серый металлик (Magnetic Grey). Все варианты окраски гармонично вписываются в характерную стилистику автомобиля: широкая решётка радиатора с волнообразным узором, обновлённый бампер с диффузором и другие выразительные детали сохраняют узнаваемый образ модели.
Экстерьер кроссовера продуман до мелочей — он неизменно привлекает внимание в городском потоке. Этому способствуют 18‑дюймовые чёрные колёсные диски, эффектно контрастирующие с красными тормозными суппортами, а также чёрная крыша и увеличенный задний спойлер, подчёркивающие спортивный характер машины. При этом Coolray в комплектации «Эксклюзив» (Exclusive) радует не только визуальной составляющей, но и богатым оснащением. В него входят полный пакет зимних опций, прозрачные солнцезащитные козырьки, система камер кругового обзора 360 с функцией «прозрачное шасси», электропривод багажника и другие удобства, делающие повседневную эксплуатацию комфортнее.
Особого внимания заслуживает цифровая начинка автомобиля: стильная приборная панель на 8,8 дюйма и крупная мультимедийная система с 14,6‑дюймовым экраном на базе операционной системы Flyme. Мультимедиа отличается высокой скоростью работы, чёткой картинкой и возможностью проводной интеграции смартфонов на iOS и Android — это позволяет быстро переносить привычные сервисы в салон машины. Кроме того, кроссовер оснащён комплексом систем помощи водителю (ADAS) второго уровня: в него входят интеллектуальный круиз‑контроль, система удержания в полосе, ассистент при выезде задним ходом, предупреждение при открывании дверей и другие технологии, направленные на повышение безопасности.
Техническая сторона модели также остаётся сильной стороной Coolray. Под капотом — 1,5‑литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 270 Нм, работающий в паре с преселективной коробкой передач 7DCT. Такая связка обеспечивает уверенную динамику и при этом радует экономичностью: средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.
Приобрести новый Geely Coolray можно у официальных дилеров — модель представлена исключительно в максимальной комплектации «Эксклюзив». Стартовая цена составляет 2 894 990 рублей, а с учётом специальных предложений автомобиль доступен от 2 744 990 рублей.
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