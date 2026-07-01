Ритмичность поставок упала: почему в Ленобласти не хватает бензина и когда ситуация улучшится

1 июля 2026, 08:14
Лимиты на бензин и очереди до июля: глава Ленобласти дал честный прогноз по топливному кризису
Лимиты на бензин и очереди до июля: глава Ленобласти дал честный прогноз по топливному кризису
Топливный кризис, охвативший многие регионы России после ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, продолжает вызывать напряжение среди автомобилистов Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко впервые с 9 июня обновил информацию о текущей ситуации с топливом и дал прогноз на июль.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей региона о возможных лимитах на продажу бензина и продолжении очередей на заправках, пишет Мойка78. Утром 30 июня в своем Telegram-канале он рассказал, что президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов страны.
Глава государства обозначил ключевые проблемы на рынке горючего: на заправках выстраиваются очереди, не всегда можно найти нужную марку бензина, а агропромышленный комплекс остро нуждается в топливе для проведения сельхозработ. По словам Дрозденко, также прошло федеральное совещание по ситуации на топливном рынке, организованное заместителем председателя правительства России Александром Новаком.
Еще днем ранее пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов объяснял жителям региона, что происходит на АЗС и почему периодически не хватает топлива. В Ленинградской области основные объемы топлива реализуются на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний, и наличие бензина и дизельного топлива зависит от ритмичности поставок. Дрозденко отметил, что ритмичность поставок сейчас ниже обычной, но дефицит не критичный, есть сложности в логистике, требующие нестандартных решений. Нефтяные компании принимают оперативные меры по стабилизации ситуации и восстановлению ритмичных поставок, а власти усилили координацию с поставщиками и ведут постоянный мониторинг реальной ситуации по доступности топлива.
Глава региона также подчеркнул, что власти пристально следят за ценами на топливо. Если федеральные сети держат цены стабильными, то в других местах завышения есть. Дрозденко предупредил, что при обнаружении откровенных спекуляций и необоснованного роста цен на заправках сигнал будет направлен в Федеральную антимонопольную службу.
Отвечая на вопрос о том, ждать ли новых очередей на АЗС в Ленинградской области в июле, Дрозденко дал сдержанный прогноз. По его словам, запасы топлива в регионе есть, но они не бесконечные, и готовиться нужно к нововведениям. Принимаются решения об установлении лимитов отпуска на одно транспортное средство самими топливными компаниями в зависимости от запасов и остатков. На практике это означает, что в одни руки установят лимит продажи бензина. Такая практика вводится в разных регионах с разными показателями. Например, в начале июня в Крыму отпускали не более 20 литров на машину.
Вероятно, ситуация может улучшиться к середине июля. По словам Дрозденко, к тому времени производство на нефтеперерабатывающих заводах России должно выйти на плановые объемы, и общая напряженность снизится. Глава Ленинградской области призвал не паниковать, но и не быть излишне оптимистичными в данной ситуации, подчеркнув, что власти будут делать свою работу в ежедневном режиме без выходных.
В других регионах России ситуация развивается по-разному. Каждый регион по-своему справляется с очередями на АЗС. Например, в Орловской области создали новые правила по продаже бензина, согласно которым очередь распределят по первой цифре автомобильного номера. Нововведения заработают с 4 июля. В этот день заполнить баки смогут владельцы машин с номерами, которые начинаются на 0 и 1. Пятого июля очередь дойдет до машин, чьи государственные номера начинаются на 2 и 3, и так далее до 9.
В некоторых регионах ситуация не такая критичная. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 июня показал ситуацию с топливом на АЗС в регионе. По его словам, больше 8 машин в очередях на автозаправочных станциях не было.
Президент России Владимир Путин 28 июня провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Глава государства подчеркнул, что на некоторых АЗС действительно есть очереди, а нужные марки топлива не всегда в наличии. В настоящий момент на внутренний рынок поступило топливо из запасов, крупные нефтеперерабатывающие заводы работают на максимуме. Путин также отметил, что поставки бензина в Крым, где ранее приостанавливали его продажу, будут наращиваться и по земле, и по морю.
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