Почему стоимость ремонта и компенсаций требует новых решений – подробности для водителей

15 декабря 2025, 08:03
Лимиты по ОСАГО могут вырасти вдвое: страховщики настаивают на переменах
В России обсуждают пересмотр лимитов по ОСАГО. Эксперты считают, что действующие суммы устарели. Вопрос затрагивает интересы миллионов автомобилистов. Решение может изменить рынок страхования.
В России вновь обсуждается вопрос о пересмотре максимальных выплат по ОСАГО. На фоне стремительного роста цен на автомобили и комплектующие, а также увеличения расходов на восстановление после аварий, страховщики выступили с инициативой увеличить лимиты по страховым компенсациям.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, сейчас по ОСАГО можно получить не более 400 тысяч рублей на ремонт автомобиля и до 500 тысяч рублей на компенсацию вреда жизни или здоровью. Эти суммы не менялись уже более десяти лет, хотя за это время стоимость ремонта и медицинских услуг значительно выросла. Для сравнения, в страховании перевозчиков лимит по ущербу жизни и здоровью уже составляет 2 миллиона рублей.
В 2025 году в Госдуму поступал законопроект, который предполагал увеличение лимитов на 30%. Однако он был отклонен, поскольку в документе одновременно предлагалось запретить повышение тарифов по ОСАГО. Это вызвало негативную реакцию как у страховых компаний, так и у профильных комитетов, ведь без роста стоимости полисов покрыть увеличенные выплаты невозможно.
Тем временем, по оценкам Российского союза автостраховщиков, уже сейчас около 7% автовладельцев сталкиваются с ситуацией, когда стандартного лимита не хватает для полного ремонта. К 2026 году эта доля может вырасти до 10%. Это значит, что каждый десятый пострадавший в аварии рискует остаться с недоплаченным ремонтом.
На недавнем круглом столе в Совете Федерации представители страхового рынка вновь подняли вопрос о необходимости увеличения максимальных выплат. Прозвучали предложения поднять лимит по имуществу до 1 миллиона рублей, а по жизни и здоровью – до 2 миллионов. Однако страховщики сразу предупредили: такие изменения неизбежно приведут к росту стоимости полисов. При этом для водителей с безаварийной историей подорожание будет менее заметным, а для тех, кто часто попадает в ДТП, цена страховки может вырасти значительно.
Ранее страховщики уже обещали, что повышение тарифов затронет в первую очередь аварийных водителей, а для аккуратных автомобилистов стоимость полиса может даже снизиться. Однако, как показывает практика, после очередного расширения тарифных коридоров ОСАГО стоимость страховки выросла практически для всех, даже для тех, кто имеет минимальный коэффициент бонус-малус.
В ближайшем будущем, вероятно, лимиты по ОСАГО все же будут увеличены. Но автомобилистам стоит быть готовыми к тому, что вместе с этим вырастет и стоимость страховых полисов. Особенно ощутимым это станет для тех, кто часто нарушает правила или попадает в аварии. Для опытных и аккуратных водителей рост цен будет менее заметен, но полностью избежать его не удастся.
Кроме того, с 2026 года планируется внедрение автоматизированной системы выявления нарушителей без полиса ОСАГО с помощью камер ГИБДД. Это нововведение должно повысить дисциплину на дорогах и снизить число незастрахованных автомобилей.
