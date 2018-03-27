27 марта 2018, 14:09

Lincoln Continental получит «суицидальные» двери

Компания Lincoln может вернуть седану Continental двери, открывающиеся против движения. Ими модель оснащалась в 1960-х годах. Со временем, двери прозвали «самоубийственными». Из-за большого числа несчастных случаев автопроизводитель был вынужден отказаться от них.
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Lincoln Continental получит «суицидальные» двери Lincoln Continental
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Фотографии модели с новой конструкцией дверей компания Lincoln показала на ежегодной конференции дилеров марки. Точные сроки запуска новинки в серию пока не называются. Возможно, заднепетельные двери получит уже следующее поколение седана. Модель Continental возродили два года назад. Она пришла на смену седану MKS. Десятое поколение построили на платформе Ford Mondeo. 

Так называемые «самоубийственные» двери (suicide doors) были очень популярны в середине 20-го века. По одной из версий, благодаря такой конструкции гангстерам было легче вести стрельбу или выбрасывать на ходу заложников. В любом случае, распашные двери смотрятся элегантно и облегчают пассажирам посадку в автомобиль. Но в народе такие двери быстро окрестили «самоубийственными» из-за высокого травматизма. Они часто открывались на ходу потоком встречного ветра. На повороте не пристегнутый пассажир мог легко выпасть из машины.

Некоторые современные автомобили до сих пор оснащаются заднепетельными дверями, например, Honda Element, Opel Meriva или Rolls-Royce Phantom. В их конструкции предусмотрена особая блокировка, позволяющая избежать непроизвольного открытия. Например, в Rolls-Royce пассажирскую дверь можно открыть, только если автомобиль стоит на месте. В Honda Element заднюю дверь остается заблокированной до тех пор, пока не будет открыта передняя.
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Форум Lincoln Continental
u menea continental 1989 g, motor 3.8 (ford) rodnie amortizatori s pnevmo-umerli (okonciatelino) , mojet kto podskajet cem mogu zameniti?:) P.S. SPASIBO
roman
Форум Lincoln Town Car
Добрый ночь у меня авто линкол лимузин перестало работать печ какая причина может быть и где находятся матросики пичи
Сако
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Салон (тех.центр) Субару-Химки специализируется на автомобилях марки Субару! Качество выполненных работ по ТО авто оцениваю как "плохо".Специалисты низкоквалифицированные! Простые и элементарные работы делают из рук вон плохо...По ТО- замена фильтров и масла на авто приводит к образованию царапин на ...
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Lincoln Continental получит «суицидальные» двери
{{material_119988}}Фотографии модели с новой конструкцией дверей компания Lincoln показала на ежегодной конференции дилеров марки. Точные сроки запуска новинки в серию пока не называются. Возможно, заднепетельные двери получит уже следующее поколение седана. Модель Continental возродили два года назад. Она пришла на смену седану MKS. Десятое поколение построили на платформе Ford Mondeo. Так называемые «самоубийственные» двери (suicide doors) были очень популярны в середине 20-го века. По одной из версий, благодаря такой конструкции гангстерам было легче вести стрельбу или выбрасывать на ходу заложников. В любом случае, распашные двери смотрятся элегантно и облегчают пассажирам посадку в автомобиль. Но в народе такие двери быстро окрестили «самоубийственными» из-за высокого травматизма. Они часто открывались на ходу потоком встречного ветра. На повороте не пристегнутый пассажир мог легко выпасть из машины.Некоторые современные автомобили до сих пор оснащаются заднепетельными дверями, например, Honda Element, Opel Meriva или Rolls-Royce Phantom. В их конструкции предусмотрена особая блокировка, позволяющая избежать непроизвольного открытия. Например, в Rolls-Royce пассажирскую дверь можно открыть, только если автомобиль стоит на месте. В Honda Element заднюю дверь остается заблокированной до тех пор, пока не будет открыта передняя.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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