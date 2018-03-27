27 марта 2018, 14:09
Lincoln Continental получит «суицидальные» двери
Компания Lincoln может вернуть седану Continental двери, открывающиеся против движения. Ими модель оснащалась в 1960-х годах. Со временем, двери прозвали «самоубийственными». Из-за большого числа несчастных случаев автопроизводитель был вынужден отказаться от них.
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Так называемые «самоубийственные» двери (suicide doors) были очень популярны в середине 20-го века. По одной из версий, благодаря такой конструкции гангстерам было легче вести стрельбу или выбрасывать на ходу заложников. В любом случае, распашные двери смотрятся элегантно и облегчают пассажирам посадку в автомобиль. Но в народе такие двери быстро окрестили «самоубийственными» из-за высокого травматизма. Они часто открывались на ходу потоком встречного ветра. На повороте не пристегнутый пассажир мог легко выпасть из машины.
Некоторые современные автомобили до сих пор оснащаются заднепетельными дверями, например, Honda Element, Opel Meriva или Rolls-Royce Phantom. В их конструкции предусмотрена особая блокировка, позволяющая избежать непроизвольного открытия. Например, в Rolls-Royce пассажирскую дверь можно открыть, только если автомобиль стоит на месте. В Honda Element заднюю дверь остается заблокированной до тех пор, пока не будет открыта передняя.
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u menea continental 1989 g, motor 3.8 (ford) rodnie amortizatori s pnevmo-umerli (okonciatelino) , mojet kto podskajet cem mogu zameniti?:) P.S. SPASIBO
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