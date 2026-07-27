Секретный проект Lincoln: флагманский внедорожник на базе Ford Bronco бросит вызов Lexus GX и AMG G 63

Lincoln готовит премиальный внедорожник на базе Ford Bronco - первые подробности

Lincoln планирует вывести на рынок новый внедорожник, который будет конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. Модель обещает стать одной из самых заметных премьер конца десятилетия благодаря сочетанию премиального уровня и внедорожных возможностей.

Lincoln планирует вывести на рынок новый внедорожник, который будет конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. Модель обещает стать одной из самых заметных премьер конца десятилетия благодаря сочетанию премиального уровня и внедорожных возможностей.

Lincoln готовится к выпуску внедорожника, который может стать одним из самых обсуждаемых автомобилей конца 2020-х годов. По информации инсайдеров, американский бренд работает над премиальной моделью с акцентом на внедорожные качества, построенной на платформе Ford Bronco. Такой шаг выглядит логичным на фоне растущего спроса на проходимые внедорожники.

Ожидается, что новинка Lincoln появится на рынке примерно к 2029 году, то есть даже раньше, чем обновленный Ford Bronco. Это позволит компании предложить новый продукт в тот момент, когда интерес к премиальным внедорожникам будет на пике. Основными конкурентами станут Land Rover Defender, Mercedes G-Class, включая AMG G 63, Lexus GX, а также перспективные модели от Audi и BMW.

Традиционно автомобили Lincoln стоят на 20-30 тысяч долларов дороже аналогичных моделей Ford. Если ориентироваться на цены Ford Bronco 2026 года (от 40 795 до 79 995 долларов), то стартовая стоимость нового внедорожника Lincoln может составить 60-70 тысяч долларов, а топовые версии легко превысят отметку в 100 тысяч. Для сравнения, Mercedes-Benz G 550 стоит от 153 900 долларов, AMG G 63 — от 198 750 долларов, что делает Lincoln более доступным вариантом среди премиальных внедорожников.

В модельной линейке новый Lincoln, вероятно, займет место Nautilus и Aviator, но базовые комплектации будут дешевле Navigator, который в 2027 году стартует с отметки 89 995 долларов. Однако топовые версии нового внедорожника Lincoln могут обойти Navigator по цене и оснащению.

Внешне будущий внедорожник Lincoln будет с заметным отличием от Ford Bronco. Рендеры, опубликованные дизайнером @avarvarii, воспроизводят оригинальный передок, скрытые дверные ручки, переработанные колесные арки, новые легкосплавные диски, новую заднюю оптику, измененную дверь багажника, массивный панорамный люк и другие детали. Подобный подход позволяет Линкольну дистанцироваться от массовых моделей Ford.

В салоне также должны появиться серьезные отличия: новые экраны, оригинальное рулевое колесо, возможно, отдельный свет для пассажира, эксклюзивные материалы отделки и общая эргономика высокого класса.

Эксперты уже обсуждают, как появление такого внедорожника может отразиться на рынке. В условиях, когда производители ищут новые ниши и формы, Lincoln делает ставку на комбинированную узнаваемую платформу в премиальном исполнении. Подобный подход уже применялся в других моделях, например, в материалах о новом взгляде на дизайн Mercedes GLS 2027 года , где эксперты отметили новые решения по удержанию позиции на рынке внедорожников.

Линкольн может предложить уникальную комбинацию проходимости, премиального уровня и достаточно доступной цены для своего класса. Важно отметить, что в России интерес к моделям стабильно высок, особенно среди тех, кто ищет статусный и универсальный автомобиль для любых дорог. Кроме того, внедорожники такого уровня часто становятся объектом внимания коллекционеров и поклонников автопрома. В ближайшие годы можно ожидать усиления конкуренции в сегменте роскошных внедорожников, где Lincoln намерен занять свое место.