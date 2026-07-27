Секретный проект Lincoln: флагманский внедорожник на базе Ford Bronco бросит вызов Lexus GX и AMG G 63

27 июля 2026, 21:56
Lincoln готовит премиальный внедорожник на базе Ford Bronco - первые подробности
Lincoln готовит премиальный внедорожник на базе Ford Bronco - первые подробности
Lincoln планирует вывести на рынок новый внедорожник, который будет конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. Модель обещает стать одной из самых заметных премьер конца десятилетия благодаря сочетанию премиального уровня и внедорожных возможностей.
Lincoln готовится к выпуску внедорожника, который может стать одним из самых обсуждаемых автомобилей конца 2020-х годов. По информации инсайдеров, американский бренд работает над премиальной моделью с акцентом на внедорожные качества, построенной на платформе Ford Bronco. Такой шаг выглядит логичным на фоне растущего спроса на проходимые внедорожники.
Ожидается, что новинка Lincoln появится на рынке примерно к 2029 году, то есть даже раньше, чем обновленный Ford Bronco. Это позволит компании предложить новый продукт в тот момент, когда интерес к премиальным внедорожникам будет на пике. Основными конкурентами станут Land Rover Defender, Mercedes G-Class, включая AMG G 63, Lexus GX, а также перспективные модели от Audi и BMW.
Традиционно автомобили Lincoln стоят на 20-30 тысяч долларов дороже аналогичных моделей Ford. Если ориентироваться на цены Ford Bronco 2026 года (от 40 795 до 79 995 долларов), то стартовая стоимость нового внедорожника Lincoln может составить 60-70 тысяч долларов, а топовые версии легко превысят отметку в 100 тысяч. Для сравнения, Mercedes-Benz G 550 стоит от 153 900 долларов, AMG G 63 — от 198 750 долларов, что делает Lincoln более доступным вариантом среди премиальных внедорожников.
В модельной линейке новый Lincoln, вероятно, займет место Nautilus и Aviator, но базовые комплектации будут дешевле Navigator, который в 2027 году стартует с отметки 89 995 долларов. Однако топовые версии нового внедорожника Lincoln могут обойти Navigator по цене и оснащению.
Внешне будущий внедорожник Lincoln будет с заметным отличием от Ford Bronco. Рендеры, опубликованные дизайнером @avarvarii, воспроизводят оригинальный передок, скрытые дверные ручки, переработанные колесные арки, новые легкосплавные диски, новую заднюю оптику, измененную дверь багажника, массивный панорамный люк и другие детали. Подобный подход позволяет Линкольну дистанцироваться от массовых моделей Ford.
В салоне также должны появиться серьезные отличия: новые экраны, оригинальное рулевое колесо, возможно, отдельный свет для пассажира, эксклюзивные материалы отделки и общая эргономика высокого класса.
Эксперты уже обсуждают, как появление такого внедорожника может отразиться на рынке. В условиях, когда производители ищут новые ниши и формы, Lincoln делает ставку на комбинированную узнаваемую платформу в премиальном исполнении. Подобный подход уже применялся в других моделях, например, в материалах о новом взгляде на дизайн Mercedes GLS 2027 года , где эксперты отметили новые решения по удержанию позиции на рынке внедорожников.
Линкольн может предложить уникальную комбинацию проходимости, премиального уровня и достаточно доступной цены для своего класса. Важно отметить, что в России интерес к моделям стабильно высок, особенно среди тех, кто ищет статусный и универсальный автомобиль для любых дорог. Кроме того, внедорожники такого уровня часто становятся объектом внимания коллекционеров и поклонников автопрома. В ближайшие годы можно ожидать усиления конкуренции в сегменте роскошных внедорожников, где Lincoln намерен занять свое место.
Похожие материалы Линкольн
-
29.07.2026, 03:24
MARS BIKE: электровелосипед для города с запасом хода до 80 км и весом 39 кг
MARS BIKE - электровелосипед в стиле мотоцикла, который выделяется легкостью, продуманной эргономикой и современными технологиями. В условиях роста цен на топливо и сокращения парковочных мест, такие решения становятся особенно актуальными для российских городов.Читать далее
-
29.07.2026, 01:23
Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км
Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.Читать далее
-
28.07.2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 20:59
Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением
В дилерских центрах появился Tenet T8 Prime - кроссовер с панорамной крышей, современной мультимедийной системой и улучшенной эргономикой. Новинка выделяется не только оснащением, но и сниженной массой, что может повлиять на экономичность и интерес к модели на российском рынке.Читать далее
-
28.07.2026, 20:16
BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии
BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 19:23
Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах
В 2026 году на маршруты выйдут купейные вагоны РЖД с увеличенными спальными местами и душевой кабиной. Нововведение обещает повысить комфорт дальних поездок, но вызывает вопросы по эргономике и практичности. Разбираемся, что ждет пассажиров.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
28.07.2026, 17:41
Российский электрокар «Атом» удивил запасом хода на тестах по трассе Москва-Тула
Неожиданный результат испытаний: ситикар «Атом» проехал почти 600 км без подзарядки, хотя производитель обещал только 500 км. Как это стало возможным, какие условия теста повлияли на итог и что это значит для будущих владельцев - объяснил специалист. Модель уже включили в список для такси, но серийных машин пока нет.Читать далее
-
28.07.2026, 17:26
VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены
На российском рынке скоро появится обновленный VGV U70 Plus - кроссовер с переработанным мотором и подвеской. Мало кто знает, что модель адаптировали под российские условия и бензин АИ-92. От 3 млн рублей: что еще изменилось и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы Линкольн
-
29.07.2026, 03:24
MARS BIKE: электровелосипед для города с запасом хода до 80 км и весом 39 кг
MARS BIKE - электровелосипед в стиле мотоцикла, который выделяется легкостью, продуманной эргономикой и современными технологиями. В условиях роста цен на топливо и сокращения парковочных мест, такие решения становятся особенно актуальными для российских городов.Читать далее
-
29.07.2026, 01:23
Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км
Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.Читать далее
-
28.07.2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 20:59
Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением
В дилерских центрах появился Tenet T8 Prime - кроссовер с панорамной крышей, современной мультимедийной системой и улучшенной эргономикой. Новинка выделяется не только оснащением, но и сниженной массой, что может повлиять на экономичность и интерес к модели на российском рынке.Читать далее
-
28.07.2026, 20:16
BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии
BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 19:23
Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах
В 2026 году на маршруты выйдут купейные вагоны РЖД с увеличенными спальными местами и душевой кабиной. Нововведение обещает повысить комфорт дальних поездок, но вызывает вопросы по эргономике и практичности. Разбираемся, что ждет пассажиров.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
28.07.2026, 17:41
Российский электрокар «Атом» удивил запасом хода на тестах по трассе Москва-Тула
Неожиданный результат испытаний: ситикар «Атом» проехал почти 600 км без подзарядки, хотя производитель обещал только 500 км. Как это стало возможным, какие условия теста повлияли на итог и что это значит для будущих владельцев - объяснил специалист. Модель уже включили в список для такси, но серийных машин пока нет.Читать далее
-
28.07.2026, 17:26
VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены
На российском рынке скоро появится обновленный VGV U70 Plus - кроссовер с переработанным мотором и подвеской. Мало кто знает, что модель адаптировали под российские условия и бензин АИ-92. От 3 млн рублей: что еще изменилось и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее