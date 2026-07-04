Lincoln Mark‑650 на базе Ford F‑650: гибрид роскоши и выносливости, который обсуждают в сети

Lincoln Mark-650: неожиданный взгляд на люкс в мире тяжелых грузовиков

Lincoln Mark-650 - виртуальный проект, который удивил даже поклонников американских грузовиков. Почему этот необычный гибрид вызвал столько обсуждений и что он говорит о трендах в премиальном сегменте - разбираемся в деталях.

Lincoln Mark-650 - виртуальный проект, который удивил даже поклонников американских грузовиков. Почему этот необычный гибрид вызвал столько обсуждений и что он говорит о трендах в премиальном сегменте - разбираемся в деталях.

В мире американские грузовики представляют собой уникальные инженерные проекты, способные не только удивить, но и вызвать бурю эмоций у поклонников техники. Именно такой эффект производит виртуальный концепт Lincoln Mark-650, созданный цифровым художником под псевдонимом «jlord8». Его работа — это не просто фантазия на тему люкса, а своеобразный вызов привычным представлениям о том, каким может быть премиальный грузовик.

В основе проекта — идея узнаваемого стиля Lincoln, объединённая с мощной платформой Ford F-650. В результате получился необычный гибрид: массивная кабина с фирменной решёткой радиатора Lincoln, светодиодной оптикой, премиальным бампером и легкосплавными колёсами. Всё остальное — классический F-650, обладающий известной выносливостью и надёжностью. Такой подход сразу вызвал волну обсуждений в соцсетях: кто-то шутит про «лестницу вместо подножек», другие сравнивают интерьер с «половиной коровьей фермы».

Если говорить о технических характеристиках, то Ford F-650 и F-750 в 2027 году стартуют с отметки 70–72 тысячи долларов за бензиновые версии и 79–81 тысячу — за дизельные. В арсенале — бензиновый V8 Godzilla на 335 л.с. и 468 Н·м, а также дизельные моторы мощностью до 330 л.с. и крутящим моментом до 850 Н·м. Грузовики оснащены современными системами безопасности: от контроля тяги до адаптивного круиз-контроля и функции экстренного торможения.

Lincoln Mark-650 — пока лишь виртуальная фантазия, но она отражает устойчивую тенденцию: даже самые утилитарные автомобили могут похвастаться премиальным исполнением. Для российского рынка подобные идеи могут быть интересны с точки зрения индивидуализации коммерческого транспорта и поиска новых решений. Кроме того, такие проекты показывают, что границы между классами автомобилей становятся всё более размытыми, а запрос на комфорт и стиль выходит на первый план даже в сегменте мощных рабочих машин.

Интересно, что подобные эксперименты с роскошными грузовиками не так уж редки на рынке США. Например, недавно Mercedes-Benz обновил свой GLC, расширил набор премиальных опций и наладил производство в Америке — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о рестайлинге GLC 2027 года .