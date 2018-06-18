18 июня 2018, 16:29
Lincoln MKC назовут «Корсаром»
Компания Lincoln планирует изменить систему наименований для своих моделей. Компактный кроссовер MKC нового поколения могут назвать Corsair («Корсар»). Премьера новинки ожидается в 2020 году.
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Слово «Corsair» прежде уже использовалось компанией Ford в начале 1990-х годов в Австралии. Тогда это имя носил компактный седан. Впоследствии он сменил название на Telstar и, по сути, представлял собой перелицованную Mazda 626.
Система обозначений «МК» использовалась компанией Lincoln в названиях кроссоверов на протяжении 11 лет. Но постепенно от нее начали отступать. Осенью прошлого года кроссовер Lincoln MKX после рестайлинга переименовали в Nautilus.
Информации о новом MKC-Corsair пока немного. Первые тестовые прототипы кроссовера уже вышли на дорожные испытания. Судя по топографии камуфляжа можно предположить, что дизайн новинки выполнят в духе концептуального Lincoln Aviator, представленного в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. В моторную гамму кроссовера войдут турбированные четырехцилиндровые двигатели семейства Ford EcoBoost. Обязательно появится и гибридная версия.
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