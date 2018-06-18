18 июня 2018, 16:29

Lincoln MKC назовут «Корсаром»

Компания Lincoln планирует изменить систему наименований для своих моделей. Компактный кроссовер MKC нового поколения могут назвать Corsair («Корсар»). Премьера новинки ожидается в 2020 году.
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Lincoln MKC назовут «Корсаром» Lincoln
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На днях концерн Ford провел в Орландо закрытую презентацию для дилеров Ford и Lincoln, на которой продемонстрировал два новых кроссовера Lincoln, а также электрические версии Ford Escape, Explorer и Mach 1. Один из кроссоверов Lincoln, который позиционировался как MKC нового поколения, фигурировал под названием Corsair. Хотя конечно, за предстоящие два года до запланированного выхода на рынок для кроссовера вполне могут придумать и другое имя.

Слово «Corsair» прежде уже использовалось компанией Ford в начале 1990-х годов в Австралии. Тогда это имя носил компактный седан. Впоследствии он сменил название на Telstar и, по сути, представлял собой перелицованную Mazda 626.

Система обозначений «МК» использовалась компанией Lincoln в названиях кроссоверов на протяжении 11 лет. Но постепенно от нее начали отступать. Осенью прошлого года кроссовер Lincoln MKX после рестайлинга переименовали в Nautilus.

Информации о новом MKC-Corsair пока немного. Первые тестовые прототипы кроссовера уже вышли на дорожные испытания. Судя по топографии камуфляжа можно предположить, что дизайн новинки выполнят в духе концептуального Lincoln Aviator, представленного в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. В моторную гамму кроссовера войдут турбированные четырехцилиндровые двигатели семейства Ford EcoBoost. Обязательно появится и гибридная версия. 
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Lincoln MKC назовут «Корсаром»
{{material_122926}}На днях концерн Ford провел в Орландо закрытую презентацию для дилеров Ford и Lincoln, на которой продемонстрировал два новых кроссовера Lincoln, а также электрические версии Ford Escape, Explorer и Mach 1. Один из кроссоверов Lincoln, который позиционировался как MKC нового поколения, фигурировал под названием Corsair. Хотя конечно, за предстоящие два года до запланированного выхода на рынок для кроссовера вполне могут придумать и другое имя.Слово «Corsair» прежде уже использовалось компанией Ford в начале 1990-х годов в Австралии. Тогда это имя носил компактный седан. Впоследствии он сменил название на Telstar и, по сути, представлял собой перелицованную Mazda 626.Система обозначений «МК» использовалась компанией Lincoln в названиях кроссоверов на протяжении 11 лет. Но постепенно от нее начали отступать. Осенью прошлого года кроссовер Lincoln MKX после рестайлинга переименовали в Nautilus.Информации о новом MKC-Corsair пока немного. Первые тестовые прототипы кроссовера уже вышли на дорожные испытания. Судя по топографии камуфляжа можно предположить, что дизайн новинки выполнят в духе концептуального Lincoln Aviator, представленного в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. В моторную гамму кроссовера войдут турбированные четырехцилиндровые двигатели семейства Ford EcoBoost. Обязательно появится и гибридная версия. 
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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