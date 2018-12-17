17 декабря 2018, 20:16

Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями

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Интрига, подвешенная компанией Lincoln вокруг модели с заднепетельными дверями, разрешилась неожиданно. Сегодня автопроизводитель рассекретил эксклюзивную версию седана Continental, приуроченную к 80-летнему юбилею модели. Специальную серию назвали 80th Anniversary Coach Door Edition. Всего планируют выпустить 80 экземпляров.
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  Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями Lincoln Continental Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями Lincoln Continental Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями Lincoln Continental Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями Lincoln Continental Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями
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В 2019 году роскошный седан Lincoln Continental будет отмечать свое 80-летие. Первый автомобиль с таким именем сошел с конвейера в 1939 году. В 1960-е годы отличительной особенностью модели стали распашные двери. Но конструкция оказалась не слишком удачной. Двери прозвали «самоубийственными». При определенных обстоятельствах на крутых поворотах задние двери могли самопроизвольно открыться, а беспечные пассажиры – выпасть из автомобиля. В итоге, автопроизводитель был вынужден вернуться к традиционной конструкции.

Современная электроника позволяет сделать заднепетельные двери абсолютно безопасными. Эти технологии с успехом уже использует Rolls-Royce. Теперь таким роскошным нюансом смогут похвастаться и владельцы юбилейных Lincoln Continental. Ради установки заднепетельных дверей пришлось на 6 дюймов удлинить колесную базу. Теперь седан может похвастаться самым большим пространством в области ног пассажиров. 

Водительское сидение имеет электрорегулировки по 30 направлениям. Комфорт обеспечивает система активного шумоподавления и проекционный экран. Сзади установили два раздельных кресла, столик и беспроводную зарядку для смартфонов. Под капотом – 3,0-литровый турбированный мотор V6, мощностью 406 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Первые покупатели получат свои автомобили летом 2019 года. Цены пока не называются.
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Форум Lincoln Continental
u menea continental 1989 g, motor 3.8 (ford) rodnie amortizatori s pnevmo-umerli (okonciatelino) , mojet kto podskajet cem mogu zameniti?:) P.S. SPASIBO
roman
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Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями
{{material_125285}}В 2019 году роскошный седан Lincoln Continental будет отмечать свое 80-летие. Первый автомобиль с таким именем сошел с конвейера в 1939 году. В 1960-е годы отличительной особенностью модели стали распашные двери. Но конструкция оказалась не слишком удачной. Двери прозвали «самоубийственными». При определенных обстоятельствах на крутых поворотах задние двери могли самопроизвольно открыться, а беспечные пассажиры – выпасть из автомобиля. В итоге, автопроизводитель был вынужден вернуться к традиционной конструкции.Современная электроника позволяет сделать заднепетельные двери абсолютно безопасными. Эти технологии с успехом уже использует Rolls-Royce. Теперь таким роскошным нюансом смогут похвастаться и владельцы юбилейных Lincoln Continental. Ради установки заднепетельных дверей пришлось на 6 дюймов удлинить колесную базу. Теперь седан может похвастаться самым большим пространством в области ног пассажиров. Водительское сидение имеет электрорегулировки по 30 направлениям. Комфорт обеспечивает система активного шумоподавления и проекционный экран. Сзади установили два раздельных кресла, столик и беспроводную зарядку для смартфонов. Под капотом – 3,0-литровый турбированный мотор V6, мощностью 406 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Первые покупатели получат свои автомобили летом 2019 года. Цены пока не называются.
2018-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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