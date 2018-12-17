17 декабря 2018, 20:16
Lincoln представил Continental с «суицидальными» дверями
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Интрига, подвешенная компанией Lincoln вокруг модели с заднепетельными дверями, разрешилась неожиданно. Сегодня автопроизводитель рассекретил эксклюзивную версию седана Continental, приуроченную к 80-летнему юбилею модели. Специальную серию назвали 80th Anniversary Coach Door Edition. Всего планируют выпустить 80 экземпляров.
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Современная электроника позволяет сделать заднепетельные двери абсолютно безопасными. Эти технологии с успехом уже использует Rolls-Royce. Теперь таким роскошным нюансом смогут похвастаться и владельцы юбилейных Lincoln Continental. Ради установки заднепетельных дверей пришлось на 6 дюймов удлинить колесную базу. Теперь седан может похвастаться самым большим пространством в области ног пассажиров.
Водительское сидение имеет электрорегулировки по 30 направлениям. Комфорт обеспечивает система активного шумоподавления и проекционный экран. Сзади установили два раздельных кресла, столик и беспроводную зарядку для смартфонов. Под капотом – 3,0-литровый турбированный мотор V6, мощностью 406 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Первые покупатели получат свои автомобили летом 2019 года. Цены пока не называются.
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