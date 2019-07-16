16 июля 2019, 00:08
Lincoln представил обновленный Navigator
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Компания Lincoln представила внедорожник Navigator 2020 модельного года. Изменений немного, но все они существенны. Расширился список штатного оборудования, система Co-Pilot360 пополнилась новыми функциями, появились три стайлинг-пакета, а управлять настройками теперь можно при помощи смартфона.
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Автомобиль позиционируется как комфортный, просторный и безопасный семейный внедорожник. Поэтому в базовую комплектацию вошли такие приятные мелочи, как подножки, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Комплекс электронных помощников Co-Pilot360 теперь включает функцию автоматического включения/выключения дальнего света, систему контроля «слепых» зон, систему предупреждения фронтальных столкновений и систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.
Покупателям всех комплектаций будет доступна функция с говорящим названием «Телефон как ключ» («Phone As A Key»). При помощи специального мобильного приложения Lincoln Way владелец сможет открывать и закрывать двери автомобиля и багажник, запускать двигатель и ездить без традиционного брелока в кармане.
Дизайн интерьера выполнен в соответствии с последними тенденциями к простоте, чистоте линий и домашнему уюту. Тем, кто захочет сделать свой внедорожник более уникальным, предложат три монохромных стайлинг-пакета: белый, жемчужный и черный. Изменений в технической части не произошло. Обновленный Lincoln Navigator по-прежнему будет оснащаться 3,5-литровым двигателем V6 EcoBoost в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка поступит в продажу в ноябре 2019 года. Цены объявят ближе к началу продаж.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Сочетает в себе комфорт, дизайн, проходимость, надёжность, эргономичность и простоту обращения.Создателям этого авто огромное человеческое спасибо. Жаль, что никуда не деться от естественого износа.
Продам компрессор пневмоподвески для Линкольн Навигатор 2000 года НОВЫЙ ЦЕНА: 10000 т.р. ТЕЛ: 8-910-463-08-43
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