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16 июля 2019, 00:08

Lincoln представил обновленный Navigator

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Компания Lincoln представила внедорожник Navigator 2020 модельного года. Изменений немного, но все они существенны. Расширился список штатного оборудования, система Co-Pilot360 пополнилась новыми функциями, появились три стайлинг-пакета, а управлять настройками теперь можно при помощи смартфона.
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
Lincoln представил обновленный Navigator
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Lincoln Navigator сменил поколение весной 2017 года. Это одна из наиболее успешных моделей марки. Представители компании с гордостью заявляют, что две трети покупателей Navigator ранее владели автомобилем другого бренда. Кроме того, 9 из 10 клиентов отдают предпочтение топовым комплектациям внедорожника. Нынешнее обновление призвано поддержать интерес к модели и укрепить позиции среди конкурентов.

Автомобиль позиционируется как комфортный, просторный и безопасный семейный внедорожник. Поэтому в базовую комплектацию вошли такие приятные мелочи, как подножки, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Комплекс электронных помощников Co-Pilot360 теперь включает функцию автоматического включения/выключения дальнего света, систему контроля «слепых» зон, систему предупреждения фронтальных столкновений и систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.

Покупателям всех комплектаций будет доступна функция с говорящим названием «Телефон как ключ» («Phone As A Key»). При помощи специального мобильного приложения Lincoln Way владелец сможет открывать и закрывать двери автомобиля и багажник, запускать двигатель и ездить без традиционного брелока в кармане.

Дизайн интерьера выполнен в соответствии с последними тенденциями к простоте, чистоте линий и домашнему уюту. Тем, кто захочет сделать свой внедорожник более уникальным, предложат три монохромных стайлинг-пакета: белый, жемчужный и черный. Изменений в технической части не произошло. Обновленный Lincoln Navigator по-прежнему будет оснащаться 3,5-литровым двигателем V6 EcoBoost в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка поступит в продажу в ноябре 2019 года. Цены объявят ближе к началу продаж.

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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум Lincoln Navigator
Купили с супругой НАВИГАТОРА.Машина супер даже не знаю какую машину после брать только такую же.Загнал однажды на ТО к дилеру ФОРД пока делали ТО полазил по всем авто в автосалоне новым даже самый дорогой джип выглядит в дешовой отделке.Проехал где то 60 тыщ.Это притом машинка 2002г.уже 8 авто у меня ...
Олег
Отзыв о Lincoln Navigator 1997 года
Сочетает в себе комфорт, дизайн, проходимость, надёжность, эргономичность и простоту обращения.Создателям этого авто огромное человеческое спасибо. Жаль, что никуда не деться от естественого износа.
art-line.tv
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Lincoln представил обновленный Navigator
{{material_126307}}Lincoln Navigator сменил поколение весной 2017 года. Это одна из наиболее успешных моделей марки. Представители компании с гордостью заявляют, что две трети покупателей Navigator ранее владели автомобилем другого бренда. Кроме того, 9 из 10 клиентов отдают предпочтение топовым комплектациям внедорожника. Нынешнее обновление призвано поддержать интерес к модели и укрепить позиции среди конкурентов.Автомобиль позиционируется как комфортный, просторный и безопасный семейный внедорожник. Поэтому в базовую комплектацию вошли такие приятные мелочи, как подножки, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Комплекс электронных помощников Co-Pilot360 теперь включает функцию автоматического включения/выключения дальнего света, систему контроля «слепых» зон, систему предупреждения фронтальных столкновений и систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.Покупателям всех комплектаций будет доступна функция с говорящим названием «Телефон как ключ» («Phone As A Key»). При помощи специального мобильного приложения Lincoln Way владелец сможет открывать и закрывать двери автомобиля и багажник, запускать двигатель и ездить без традиционного брелока в кармане.Дизайн интерьера выполнен в соответствии с последними тенденциями к простоте, чистоте линий и домашнему уюту. Тем, кто захочет сделать свой внедорожник более уникальным, предложат три монохромных стайлинг-пакета: белый, жемчужный и черный. Изменений в технической части не произошло. Обновленный Lincoln Navigator по-прежнему будет оснащаться 3,5-литровым двигателем V6 EcoBoost в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка поступит в продажу в ноябре 2019 года. Цены объявят ближе к началу продаж.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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