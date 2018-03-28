28 марта 2018, 18:58

Lincoln возродил Aviator

Компания Lincoln привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк прототип внедорожника Aviator. Автомобиль с таким названием уже выпускался в 2002 – 2005 годах. Тогда 7-местный внедорожник делил платформу с Ford Explorer. Премьера серийной версии ожидается через год.
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  Lincoln возродил Aviator Lincoln Aviator Lincoln возродил Aviator Lincoln Aviator Lincoln возродил Aviator Lincoln Aviator Lincoln возродил Aviator Lincoln Aviator Lincoln возродил Aviator
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Lincoln Aviator
Выпускается с 2002 г.
Отзывов: 2
Выставочный Lincoln Aviator демонстрирует, каким притягательным и роскошным будет новый серийный внедорожник. Безусловно, модель станет одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О технической стороне Aviator известно немного. Внедорожник построен на заднеприводной платформе и оснащен гибридной силовой установкой на базе бензинового мотора с двойным наддувом. В нем три ряда сидений, поэтому в компании рассчитывают привлечь внимание семейных покупателей, которые оценят элегантный дизайн и новые технологии. Например, открывать / закрывать и заводить автомобиль можно не традиционным брелоком, а при помощи мобильного приложения Lincoln Way.

В салоне Lincoln Aviator 12-дюймовая цифровая приборная панель, огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы, комфортабельные кожаные кресла с функцией массажа и электрорегулировкой в 30 направлениях, точка доступа wi-fi. В состав оснащения вошли: комплекс систем безопасности Co-Pilot360, функция автоматического торможения при движении задним ходом, а также адаптивная подвеска с интегрированной передней камерой, сканирующей дорогу впереди автомобиля и позволяющую улучшить плавность хода.

Lincoln Aviator первого поколения выпускался в начале 2000-х годов. Рамный внедорожник оснащался 4,6-литровой «восьмеркой» от Ford Mustang Mach 1. Мощность мотора составляла 302 л.с., а максимальный крутящий момент – 407 Нм. Последний Aviator сошел с конвейера 19 августа 2005 года.
Новинки и концепт кары Линкольн Авиатор
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Отзывы по теме
Отзыв о Lincoln Aviator 2004 года
комфорт, впечаляющая динамика, замечательная проходимость, простота в обслуживании, надежность-почти Т-34...
Froloww
Отзывы о Lincoln Aviator
Недавно тесть приобрел эту модель - Просторнейший салон 7 человек, двд кожа раздельный климат ксенон автосвет и солиднейший вид. Автомобиль высшего класса на дороге полный респект, что выгодно отличает от навигатора чуть меньший размер на 40 см. короче, на 8 уже и на 7 ниже. Все автоматическое и продуманное ...
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Lincoln возродил Aviator
{{model_679}}Выставочный Lincoln Aviator демонстрирует, каким притягательным и роскошным будет новый серийный внедорожник. Безусловно, модель станет одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О технической стороне Aviator известно немного. Внедорожник построен на заднеприводной платформе и оснащен гибридной силовой установкой на базе бензинового мотора с двойным наддувом. В нем три ряда сидений, поэтому в компании рассчитывают привлечь внимание семейных покупателей, которые оценят элегантный дизайн и новые технологии. Например, открывать / закрывать и заводить автомобиль можно не традиционным брелоком, а при помощи мобильного приложения Lincoln Way.В салоне Lincoln Aviator 12-дюймовая цифровая приборная панель, огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы, комфортабельные кожаные кресла с функцией массажа и электрорегулировкой в 30 направлениях, точка доступа wi-fi. В состав оснащения вошли: комплекс систем безопасности Co-Pilot360, функция автоматического торможения при движении задним ходом, а также адаптивная подвеска с интегрированной передней камерой, сканирующей дорогу впереди автомобиля и позволяющую улучшить плавность хода.Lincoln Aviator первого поколения выпускался в начале 2000-х годов. Рамный внедорожник оснащался 4,6-литровой «восьмеркой» от Ford Mustang Mach 1. Мощность мотора составляла 302 л.с., а максимальный крутящий момент – 407 Нм. Последний Aviator сошел с конвейера 19 августа 2005 года.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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