28 марта 2018, 18:58
Lincoln возродил Aviator
Компания Lincoln привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк прототип внедорожника Aviator. Автомобиль с таким названием уже выпускался в 2002 – 2005 годах. Тогда 7-местный внедорожник делил платформу с Ford Explorer. Премьера серийной версии ожидается через год.
Lincoln Aviator
Выпускается с 2002 г.
Отзывов: 2
В салоне Lincoln Aviator 12-дюймовая цифровая приборная панель, огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы, комфортабельные кожаные кресла с функцией массажа и электрорегулировкой в 30 направлениях, точка доступа wi-fi. В состав оснащения вошли: комплекс систем безопасности Co-Pilot360, функция автоматического торможения при движении задним ходом, а также адаптивная подвеска с интегрированной передней камерой, сканирующей дорогу впереди автомобиля и позволяющую улучшить плавность хода.
Lincoln Aviator первого поколения выпускался в начале 2000-х годов. Рамный внедорожник оснащался 4,6-литровой «восьмеркой» от Ford Mustang Mach 1. Мощность мотора составляла 302 л.с., а максимальный крутящий момент – 407 Нм. Последний Aviator сошел с конвейера 19 августа 2005 года.
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Недавно тесть приобрел эту модель - Просторнейший салон 7 человек, двд кожа раздельный климат ксенон автосвет и солиднейший вид. Автомобиль высшего класса на дороге полный респект, что выгодно отличает от навигатора чуть меньший размер на 40 см. короче, на 8 уже и на 7 ниже. Все автоматическое и продуманное ...
Добрый ночь у меня авто линкол лимузин перестало работать печ какая причина может быть и где находятся матросики пичи
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