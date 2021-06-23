Линейка Porsche 911 пополнилась тремя новыми моделями со значком GTS
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» PDK или с 7-ступенчатой «механикой». Версия Carrera 4 GTS с «роботом» разгоняется с места до «сотни» за 3,3 секунды или на 0,3 секунды быстрее предшественника. При желании можно заказать «облегченный» вариант с пакетом Lightweight Design, который подразумевает ковшеобразные сиденья из углеродного волокна, легкие боковые и задние окна, легкий аккумулятор и отсутствие задних сидений. Все это позволяет спорткару скинуть 25 килограммов.
Цены в США стартуют от 138 тысяч долларов за заднеприводное купе (порядка 10 млн рублей по курсу). Версия тарга обойдется уже минимум в 158 тысяч долларов (11,5 млн рублей). Первые поставки запланированы на начало 2022 года.
- 2 890 000 РPorsche 911 Carrera 2001 в Москве
- 13 300 000 РPorsche 911 Carrera 4 2019 в Москве
- 17 998 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 13 550 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 5 700 000 РPorsche 911 Carrera 2013 в Москве
- 12 600 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 10 700 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 6 350 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2013 в Москве
- 16 995 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 5 997 000 РPorsche 911 2013 в Москве
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