Почему страсть Месси к экзотическим машинам заслуживает внимания экспертов

1 сентября 2026, 14:55
Лионель Месси завершил выступления за сборную: коллекция редких авто футболиста
Лионель Месси завершил выступления за сборную: коллекция редких авто футболиста
Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, но мало кто знает, что его имя связано не только с рекордами на поле. В гараже легендарного нападающего собраны уникальные автомобили, каждый из которых имеет свою историю и ценность. Рассказываем, какие машины выбирает человек, заработавший более миллиарда долларов.
Новость о завершении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины вызвала широкий резонанс среди российских автолюбителей. Причина проста: Месси - не только футбольная икона, но и обладатель одной из самых необычных коллекций автомобилей в мире. Его выборы отражают не только личные предпочтения, но и тенденции на рынке эксклюзивных авто, что может быть интересно тем, кто следит за инвестициями в редкие машины или просто ценит автомобильную эстетику.
Как сообщает Autonews, в гараже Месси можно найти настоящие жемчужины. Например, Maserati GranTurismo MC Stradale - спорткар, который аргентинец использовал не только для удовольствия, но и для повседневных поездок. Этот автомобиль оснащен атмосферным V8 объемом 4,7 литра, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и способен развивать скорость свыше 300 км/ч. В 2017 году, после почти 50 тысяч километров пробега, Месси выставил его на продажу за 120 тысяч евро, что говорит о бережном отношении к технике и умении выбирать ликвидные модели.
Ferrari F430 Spider - еще один представитель итальянской школы, который Месси не спешит продавать. Родстер, созданный при участии Pininfarina и вдохновленный технологиями Формулы-1, остается в его коллекции. Мощность 510 л.с., разгон до сотни за 3,7 секунды и максимальная скорость 315 км/ч делают этот автомобиль не только статусным, но и по-настоящему драйверским.
Особое место занимает Pagani Zonda Cinque Roadster - один из пяти выпущенных экземпляров. Этот суперкар весит всего 1210 кг благодаря использованию титана, магния и композитов, а двигатель V12 от AMG выдает 678 л.с. и разгоняет машину до 350 км/ч. Стоимость такого авто стартует от 1,8 млн евро, и его наличие в коллекции Месси подчеркивает статус владельца как настоящего ценителя эксклюзива.
Не менее впечатляющим выглядит Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года. Эта машина не только участвовала в легендарных гонках, но и стала первой, преодолевшей среднюю скорость 200 км/ч на «24 часа Ле-Мана». По информации Autonews, за этот раритет Месси заплатил 32 млн евро, обойдя на аукционе даже Криштиану Роналду. Такой шаг говорит о серьезном подходе к формированию коллекции и понимании исторической ценности авто.
В числе других интересных экземпляров - Mercedes-Benz SLS AMG с характерными дверями «крылья чайки» и 6,2-литровым V8 на 580 л.с. Этот автомобиль считается одним из самых удачных проектов немецкого бренда и часто становится объектом внимания коллекционеров.
Не обошлось и без Audi - благодаря спонсорству «Барселоны» Месси имел доступ к различным моделям марки. В 2018 году он ездил на Audi RS6 Avant Performance с 605-сильным мотором, что идеально подходило для семейных поездок без ущерба для динамики. В разные годы в его распоряжении были также Audi R8 и Q8, что подчеркивает универсальность вкусов футболиста.
Самым доступным автомобилем в гараже Месси стал Tata Tiago. В 2016 году он стал амбассадором индийского бренда и снялся в рекламе компактного хэтчбека с 1,2-литровым двигателем на 84 л.с. Этот шаг позволил существенно увеличить продажи модели, а сам факт появления такого авто в коллекции звезды говорит о гибкости подхода к выбору машин.
Интересно, что страсть к редким и дорогим автомобилям среди известных спортсменов - не редкость. По данным профильных аналитиков, инвестиции в эксклюзивные авто часто оказываются выгоднее вложений в недвижимость или ценные бумаги. Кроме того, такие коллекции становятся частью имиджа и могут существенно влиять на стоимость бренда самого спортсмена. Важно отметить, что рынок редких автомобилей в последние годы показывает стабильный рост, а спрос на уникальные экземпляры только увеличивается.
Таким образом, коллекция Лионеля Месси - не просто набор дорогих игрушек, а отражение современных трендов и грамотного подхода к формированию личного капитала. Для российских автолюбителей это может служить примером того, как страсть к автомобилям способна сочетаться с расчетливостью и дальновидностью.
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