10 сентября 2021, 14:37
Липецкие гаишники почувствовали себя испанцами и устроили сиесту: видео
В Липецке случайный прохожий обратил внимание на припаркованный патрульный автомобиль ДПС, в котором мирно спали два инспектора. В региональном главке МВД уже заинтересовались незапланированной сиестой в разгар рабочей смены.
Дарья Климова Фото: vk.com/govoritmoskvafm
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Прохожий язвительно поинтересовался у потревоженного инспектора: «У вас здесь сонный пункт?» А затем попросил предъявить служебный жетон и удостоверение. В региональном УМВД по Липецкой области оперативно отреагировали на видео, опубликованное в паблике Вконтакте «Говорит Москва 94.8 fm». В ведомстве инициировали «проведение служебной проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка сотрудникам дорожно-патрульной службы и их руководителям.
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