Лиса Рулит изучила вопрос покупки бэушных запчастей: как дурят, где брать и какие двигатели самые надежные
Но в момент покупки вы никак не сможете визуально оценить состояние агрегата. Даже сами продавцы говорят, что иногда с виду хороший мотор по факту имеет внутри скрытые дефекты. Поэтому лучше сразу после покупки установить двигатель в автомобиль, обкатать его в первые же недели и в случае проблем вернуть обратно по гарантии. Для этого обязательно надо сохранить договор купли-продажи, копию таможенной декларации и чек.
Еще одно правило – брать у прямого поставщика. В этой области много перекупов. Отличить их очень просто. Надо запросить несколько дополнительных фото или короткое видео. Прямой поставщик никогда не откажет. При покупке кузовных элементов не лишним будет также попросить прислать фотографию донора.
На разборках иногда попадаются уникальные вещи: оригинальные литые диски в отличном состоянии, узлы подвески или редкие старые моторы. Легендарные японские и европейские агрегаты 80 – 90 годов до сих пор остаются эталоном надежности. Современные моторы сложнее, в них больше сделано в угоду экономичности и экологичности, поэтому они предсказуемо чаще ломаются.
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