Лиса Рулит протестировала китайский Aurus: «Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть проплывающий мимо труп Mercedes»
Фото: youtube.com / Лиса Рулит
Электрокар оказался удивительно тихим, мягким и отзывчивым к нажатию педали «газа». Версия для тест-драйва мощностью 551 л.с. (13,6 млн рублей) может разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды. Для автомобиля весом 2 650 килограммов – это космическая динамика. Базовый внедорожник предлагает «всего» 436 л.с. и стоит порядка 10 млн рублей. Есть еще версия с более емкой батареей, которой хватает на 630 километров пробега. За нее придется отдать 14 млн рублей. Машины начали возить в Россию недавно, но за 10 дней уже успели продать 5 экземпляров Hongqi E-HS9.
В салоне внедорожника 8 экранов, но все они на китайском. И это один из самых главных минусов. Русские программисты сейчас пытаются русифицировать меню, а пока владелец должен или учить китайский, или смотреть видеоролики-подсказки на экране медиасистемы. Подробный обзор флагманского китайского электрокара смотрите на видео, опубликованном ниже. Заодно сможете понаблюдать, как работает функция автоматической парковки.
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