Объезд автобуса на остановке больше не мелочь: за что ГАИ теперь может лишить водительских прав

Лишение прав за объезд автобуса: новые правила и реальные риски для водителей

Водителям стоит быть особенно внимательными при объезде автобусов на остановках: теперь за выезд на встречную полосу или пересечение сплошной линии можно лишиться прав. Изменения в подходе к этому вопросу сотрудников ГИБДД делают ситуацию более опасной для спешащих автомобилистов.

Водителям стоит быть особенно внимательными при объезде автобусов на остановках: теперь за выезд на встречную полосу или пересечение сплошной линии можно лишиться прав. Изменения в подходе к этому вопросу сотрудников ГИБДД делают ситуацию более опасной для спешащих автомобилистов.

В последние месяцы водители все чаще сталкиваются с ужесточающимися штрафами за объезд автобусов на остановке. Теперь такой маневр может привести не только к штрафу, но и к лишению водительских прав, если для объезда придется выезжать на встречную полосу или пересекать сплошную линию разметки. Эта новость особенно актуальна для тех, кто привык экономить время на городских дорогах, не задумываясь о последствиях.

Суть изменения заключается в том, что остановившийся на остановке автобус не считается помехой по правилам дорожного движения. Это значит, что объезжать его через сплошную линию или по встречной полосе запрещено. Нарушение правила на столько серьезно, что влечет за собой не только крупный штраф, но и временное лишение прав на управление автомобилем.

В ПДД во внимание берется только то, что объективно препятствует движению: сломанная машина, яма, неподвижный предмет. Автобус, который высаживает пассажиров на оборудованной остановке, не является препятствием. Поэтому, попытка оправдать нарушение «помехой», в большинстве случаев не срабатывает.

Важную роль играет разметка, ширина проезжей части и расстояние между автобусом и сплошной. Если проехать на машине можно, не выезжая за пределы своей полосы и не нарушая разметку, наказания не последует. Но если для маневра необходимо пересечь сплошную линию или выехать на встречку, то риск лишения прав становится реальным.

Эксперты советуют: если нет возможности объехать автобус без нарушений, лучше подождать, пока он покинет остановку. Это может занять несколько минут, но позволит избежать серьезных последствий. На примере именно спешка чаще всего приводит к самым дорогим ошибкам на дороге.

В 2026 году количество случаев лишения прав за аналогичные нарушения выросло. Это связано с ужесточением контроля со стороны инспекторов ГИБДД. Важно помнить, что даже если автобус стоит долго, это не дает права нарушать ПДД. Для российских водителей эта тема особенно актуальна в крупных городах, где много общественного транспорта. Соблюдение данных требований позволяет повысить безопасность на дорогах.