Возможно вы этого не знали: Почему после лишения прав нельзя ездить даже на велосипеде

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 19:06

Лишение водительских прав: почему нельзя пересесть на мощный электровелосипед

В России после лишения водительских прав нельзя управлять не только автомобилями, но и некоторыми видами электротранспорта. Разбираемся, какие велосипеды разрешены, а за какие грозит серьезное наказание. Это важно знать, чтобы не попасть под штраф или арест.

Вопрос о том, можно ли после лишения водительских прав пересесть на велосипед или электровелосипед, волнует многих автомобилистов. В последние годы на дорогах России все чаще встречаются не только классические велосипеды, но и модели с электромоторами. Однако не все так просто: законодательство четко разграничивает, какой транспорт разрешен, а какой — под запретом для тех, кто временно остался без прав.

Согласно действующим правилам дорожного движения, велосипед — это транспортное средство с двумя или более колесами, приводимое в движение исключительно мускульной силой человека. Допускается наличие электродвигателя, но его номинальная мощность не должна превышать 0,25 кВт, а сам мотор обязан автоматически отключаться при достижении скорости 25 км/ч. Если мощность или скорость выше — это уже мопед, для управления которым требуется категория «М».

Верховный суд России разъяснил: если водитель лишен права управления транспортными средствами, это ограничение распространяется на все категории транспорта, требующие водительских прав. То есть после лишения можно ездить только на обычном велосипеде или на электровелосипеде с маломощным мотором, соответствующим требованиям ПДД. Любая попытка сесть за руль более мощного электротранспорта приравнивается к нарушению закона.

За управление транспортным средством без прав предусмотрены серьезные санкции: штраф в размере 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Это касается не только автомобилей, но и мопедов, скутеров и электровелосипедов, если их характеристики превышают допустимые для велосипедов.

В заключение стоит напомнить: если вы временно остались без водительских прав, не стоит рисковать и пересаживаться на мощный электровелосипед или мопед. Закон однозначно трактует такие действия как нарушение, а наказание может быть весьма ощутимым. Для безопасного передвижения по городу после лишения прав остается только классический велосипед или электромодель с минимальной мощностью. Это важно учитывать, чтобы избежать неприятных последствий и не усугубить свою ситуацию.

Интересно, что история регулирования транспорта в России уходит корнями в начало XX века. Как менялись требования к водителям и почему эти перемены до сих пор актуальны, можно узнать в материале о первых ограничениях скорости - подробности о развитии дорожных законов.

