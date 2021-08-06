6 августа 2021, 16:03
Лишенный прав блогер разнес на автомобиле московский ресторан
Месяц назад блогера Михаила Литвина лишил прав сроком на четыре месяца за езду по полосе встречного движения. Накануне он выложил в соцсетях видео, где вновь садится за руль автомобиля. Поездка, правда, получилась короткой.
Дарья Климова Фото: promopoisk.com
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Несколькими минутами позже Литвин въезжает в банкетный зал прямо на автомобиле, сметая все на своем пути: столы, стулья, посуду. Выступающие на сцене музыканты не теряются и запрыгивают на крышу машины, затем к ним присоединяется и сам блогер. Все визжат от восторга. Занавес.
В столичной Госавтоинспекции видео оценили и инициировала проверку, правда ли гражданин, будучи лишённым права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении заведения общепита.
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