Лишенный прав за пьянку блогер Гасанов вновь сел за руль: в ГИБДД разводят руками
Фото: lenta.ru
Полтора месяца спустя Гасанов выложил в Instagram-сторис видео, в котором он сидит за рулем автомобиля, а чуть позже полицейские остановили на Зубовском бульваре его красный Rolls-Royce. Однако были вынуждены отпустить блогера. Оказалось, что Гасанов подал в суд апелляционную жалобу. А пока идет разбирательство, он имеет полное право водить автомобиль.
Как прокомментировал телеграм-каналу Life Shot автоюрист Алексей Чугаев, действительно, такое предусмотрено, если «ты обжалуешь лишение прав в первых двух инстанциях (первая — это судебный участок, вторая — это районный суд, если дело идёт в Москве). Нельзя садиться за руль, только если ты подаешь уже кассационную жалобу или жалобу в Верховный суд».
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