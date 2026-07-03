В канистры нельзя, но в бак: «бензиновый туризм» из России в соседние страны набирает обороты

3 июля 2026, 11:13
Таможня ужесточила контроль: запрет на вывоз топлива в Россию и Беларусь
Таможня ужесточила контроль: запрет на вывоз топлива в Россию и Беларусь
В условиях дефицита топлива в России многие водители интересуются возможностью вывоза бензина и дизеля из соседних стран. Однако новые разъяснения таможни ставят точку в этом вопросе. Какие ограничения действуют сейчас, что грозит нарушителям и почему важно знать нюансы - объяснил эксперт. Мало кто знает, что даже небольшие объемы могут стать причиной проблем на границе.
В последние недели тема вывоза топлива из из-за границы в Россию приобрела особую остроту для автомобилистов. Причина проста: на фоне перебоев с бензином и дизелем в ряде регионов России многие начали искать альтернативные способы пополнения запасов, в том числе через соседние страны. На фоне увеличения трафика литовская таможня официально разъяснила: любые попытки вывезти топливо, кроме того, что находится в штатном баке автомобиля, строго запрещены.
Согласно действующим санкционным правилам Евросоюза, вывоз нефтепродуктов, относящихся к товарной позиции 2710, в Россию и Беларусь невозможен вне зависимости от объема. Под запрет попадают не только бензин и дизельное топливо, но и моторные, трансмиссионные, гидравлические масла, а также любые другие нефтепродукты, если они перевозятся в канистрах, емкостях или даже в багаже. Исключение сделано только для топлива, находящегося в заводском баке транспортного средства, предназначенного для его работы.
Литовские таможенники подчеркивают: любые дополнительные емкости с топливом, даже если речь идет о небольшой канистре, будут изъяты при попытке пересечения границы. Нарушителям грозят не только конфискация, но и административные меры. Важно помнить, что эти ограничения действуют не только на легковые автомобили, но и на грузовой транспорт, автобусы и даже мотоциклы.
Аналогичные меры действуют и на границе с Казахстаном. Здесь также заметно вырос поток «бензиновых туристов» из России — особенно много россиян на автомобилях приезжает в Уральск, расположенный всего в 200 км от Самары. По данным местного издания Forbes и словам самарского блогера Алексея Епищенко, выгода очевидна: в пересчете на российские деньги бензин АИ‑95 в Казахстане стоит 46 рублей за литр, а АИ‑92 — 35 рублей, что сопоставимо с ценами в России образца 2014–2015 годов. При этом власти Казахстана ввели ограничение: россиянам запрещено заливать топливо в канистры и другие переносные емкости.
Ситуация осложняется тем, что многие водители, не зная о новых правилах, продолжают пытаться провезти топливо «про запас». Это часто приводит к задержкам на границе и неприятным последствиям. Как отмечают эксперты, незнание закона не освобождает от ответственности, а попытки обойти запрет могут привести к серьезным штрафам и даже временной блокировке транспортного средства.
Для тех, кто планирует поездки за границу, важно заранее ознакомиться с актуальными требованиями. По информации таможни, все дополнительные емкости с топливом должны быть оставлены до пересечения границы. В противном случае, даже если объем кажется незначительным, последствия могут быть весьма ощутимыми.
В качестве дополнительного контекста стоит напомнить, что вопросы решения топливного кризиса в России актуальны уже не первую неделю. Накануне в Государственной Думе прозвучал призыв не преувеличивать масштаб проблемы и начать адаптироваться к новым реалиям. Заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов, представляющий ЛДПР, высказал мнение, что россиянам стоит смириться с тем, что прежнего изобилия топлива для личных автомобилей уже не будет.
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