15 июня 2018, 15:49

Литр АИ-92 в Москве стоит 43 рубля, в Крыму – 49 рублей, в Магадане – до 58 рублей

Эксперты Объединенного народного фронта (ОНФ) провели в начале июня мониторинг цен на топливо. Результаты выглядят как сводка погоды. В столичном регионе цены одни из самых низких. Наиболее суровые условия наблюдаются на севере страны и в Сибири.
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В период с 9 по 11 июня ОНФ запустил «горячую линию», на которую жители со всей страны могли сообщать стоимость топлива на АЗС. Данные по более, чем 2 000 тысячам обращений объединили с информацией, полученной в результате рейдов активистов ОНФ на «заправки». В итоге, получилась картина по реальному положению дел в стране: учтено более 900 АЗС из всех субъектов федерации.

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Самый дорогой 92-ой бензин продают в Магаданской области – по 58 рублей за литр. Далее с существенным отрывом идут «заправки» в Республике Саха-Якутия (51,8 руб.), Архангельской области (50 руб.), Камчатском крае (49,9 руб.), Республике Крым (48,9 руб.), ЯНАО (48 руб.), ХМАО (47 руб.). В других регионах цена за литр АИ-92 составляет в среднем 43 – 46 рублей.

Картина по АИ-95 немного отличается. Здесь в тройку лидеров вошла Мурманская область (55,5 руб.), Республика Саха-Якутия (52,6 руб.) и Магаданская область (50,2 руб.). Немало стоит 95-ый в Камчатском крае (51 руб.), Ненецком автономном округе (49,1 руб.), Краснодарском крае (48,9 руб.) и Республике Крым (50,9 руб.). В остальных регионах цены находятся на уровне 45–48 рублей.

Дизель дороже вновь в Магаданской области – 69 рублей за литр. Это абсолютный максимум по России. Напомним, 92-ой здесь же стоит 58 рублей, а 95-ый – 50,2 рублей. Также в число регионов, где за литр дизеля просят более 50 рублей вошли: Камчатский край (56,5 рублей), Республика Саха-Якутия (54 руб.), Хабаровский край (54 руб.) и Чукотский АО (53 руб.).

Кстати, «горячая линия» продолжает работать и сейчас. На нее можно позвонить и сообщить о неправомерном завышении цен на топливо. Все данные в ОНФ обещают оперативно передавать в правительство, администрацию президента и Федеральную антимонопольную службу.

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Литр АИ-92 в Москве стоит 43 рубля, в Крыму – 49 рублей, в Магадане – до 58 рублей
В период с 9 по 11 июня ОНФ запустил «горячую линию», на которую жители со всей страны могли сообщать стоимость топлива на АЗС. Данные по более, чем 2 000 тысячам обращений объединили с информацией, полученной в результате рейдов активистов ОНФ на «заправки». В итоге, получилась картина по реальному положению дел в стране: учтено более 900 АЗС из всех субъектов федерации.{{material_123482}}Самый дорогой 92-ой бензин продают в Магаданской области – по 58 рублей за литр. Далее с существенным отрывом идут «заправки» в Республике Саха-Якутия (51,8 руб.), Архангельской области (50 руб.), Камчатском крае (49,9 руб.), Республике Крым (48,9 руб.), ЯНАО (48 руб.), ХМАО (47 руб.). В других регионах цена за литр АИ-92 составляет в среднем 43 – 46 рублей.Картина по АИ-95 немного отличается. Здесь в тройку лидеров вошла Мурманская область (55,5 руб.), Республика Саха-Якутия (52,6 руб.) и Магаданская область (50,2 руб.). Немало стоит 95-ый в Камчатском крае (51 руб.), Ненецком автономном округе (49,1 руб.), Краснодарском крае (48,9 руб.) и Республике Крым (50,9 руб.). В остальных регионах цены находятся на уровне 45–48 рублей.Дизель дороже вновь в Магаданской области – 69 рублей за литр. Это абсолютный максимум по России. Напомним, 92-ой здесь же стоит 58 рублей, а 95-ый – 50,2 рублей. Также в число регионов, где за литр дизеля просят более 50 рублей вошли: Камчатский край (56,5 рублей), Республика Саха-Якутия (54 руб.), Хабаровский край (54 руб.) и Чукотский АО (53 руб.).Кстати, «горячая линия» продолжает работать и сейчас. На нее можно позвонить и сообщить о неправомерном завышении цен на топливо. Все данные в ОНФ обещают оперативно передавать в правительство, администрацию президента и Федеральную антимонопольную службу.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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