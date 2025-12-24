Будет ли Livan собирать свои машины в РФ — интрига для рынка

Livan рассматривает запуск производства автомобилей в России к 2026 году

Livan планирует важные шаги на российском рынке. Компания изучает возможность локализации. Решение ожидается в 2026 году. Какие модели уже доступны, а что может измениться - подробности в материале.

Китайский автопроизводитель Livan наметил для себя амбициозные цели на российском рынке. По информации «Российской газеты», компания приступила к анализу перспектив запуска локального производства своих автомобилей в России. Сейчас специалисты Livan готовят технико-экономическое обоснование, чтобы штаб-квартира могла принять окончательное решение о целесообразности инвестиций в локализацию.

Пока что российским покупателям доступны три модели бренда. В линейке представлены два кроссовера и один седан. Самый компактный из них - Livan X3 Pro. Этот городской кроссовер длиной чуть более четырех метров оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 литра, развивающим 103 лошадиные силы. В паре с ним работает вариатор. Стоимость автомобиля 2024 года выпуска стартует от 1 869 900 рублей.

Следующая модель - Livan X6 Pro. Этот кроссовер крупнее и построен на базе хорошо знакомого российским автолюбителям Geely Emgrand X7. Его длина составляет 4 535 мм, а колесная база - 2 683 мм. Для X6 Pro предусмотрен двигатель объемом 1,5 литра, который предлагается в двух вариантах мощности: 147 и 174 лошадиные силы. В качестве трансмиссии используется семиступенчатый роботизированный автомат. Минимальная цена на эту модель - 2 144 000 рублей.

Третья модель - седан S6 Pro. Он комплектуется теми же силовыми агрегатами, что и X6 Pro, и также доступен с двумя вариантами мощности. Стоимость седана начинается от 1 984 000 рублей за автомобиль 2024 года выпуска.

Планы Livan по локализации производства в России пока находятся на стадии рассмотрения. Итоговое решение будет принято после завершения всех расчетов и анализа рынка. Если проект получит одобрение, российские автолюбители смогут рассчитывать на расширение модельного ряда и, возможно, более доступные цены на автомобили бренда.