Будет ли Livan собирать свои машины в РФ — интрига для рынка

24 декабря 2025, 10:41
Livan рассматривает запуск производства автомобилей в России к 2026 году
Livan рассматривает запуск производства автомобилей в России к 2026 году
Livan планирует важные шаги на российском рынке. Компания изучает возможность локализации. Решение ожидается в 2026 году. Какие модели уже доступны, а что может измениться - подробности в материале.
Китайский автопроизводитель Livan наметил для себя амбициозные цели на российском рынке. По информации «Российской газеты», компания приступила к анализу перспектив запуска локального производства своих автомобилей в России. Сейчас специалисты Livan готовят технико-экономическое обоснование, чтобы штаб-квартира могла принять окончательное решение о целесообразности инвестиций в локализацию.
Пока что российским покупателям доступны три модели бренда. В линейке представлены два кроссовера и один седан. Самый компактный из них - Livan X3 Pro. Этот городской кроссовер длиной чуть более четырех метров оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 литра, развивающим 103 лошадиные силы. В паре с ним работает вариатор. Стоимость автомобиля 2024 года выпуска стартует от 1 869 900 рублей.
Следующая модель - Livan X6 Pro. Этот кроссовер крупнее и построен на базе хорошо знакомого российским автолюбителям Geely Emgrand X7. Его длина составляет 4 535 мм, а колесная база - 2 683 мм. Для X6 Pro предусмотрен двигатель объемом 1,5 литра, который предлагается в двух вариантах мощности: 147 и 174 лошадиные силы. В качестве трансмиссии используется семиступенчатый роботизированный автомат. Минимальная цена на эту модель - 2 144 000 рублей.
Третья модель - седан S6 Pro. Он комплектуется теми же силовыми агрегатами, что и X6 Pro, и также доступен с двумя вариантами мощности. Стоимость седана начинается от 1 984 000 рублей за автомобиль 2024 года выпуска.
Планы Livan по локализации производства в России пока находятся на стадии рассмотрения. Итоговое решение будет принято после завершения всех расчетов и анализа рынка. Если проект получит одобрение, российские автолюбители смогут рассчитывать на расширение модельного ряда и, возможно, более доступные цены на автомобили бренда.
Похожие материалы Ливан
-
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:18
Thor Windsport 29L 2026: компактный автодом с максимальным комфортом и функционалом
Thor Windsport 29L 2026 модельного года удивляет сочетанием компактности и продуманного оснащения. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт в небольшом пространстве. Внутри скрывается все необходимое для путешествий. Узнайте, чем выделяется этот автодом среди конкурентов. Оцените, почему серия Windsport остается популярной уже много лет.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ливан
-
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:18
Thor Windsport 29L 2026: компактный автодом с максимальным комфортом и функционалом
Thor Windsport 29L 2026 модельного года удивляет сочетанием компактности и продуманного оснащения. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт в небольшом пространстве. Внутри скрывается все необходимое для путешествий. Узнайте, чем выделяется этот автодом среди конкурентов. Оцените, почему серия Windsport остается популярной уже много лет.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве