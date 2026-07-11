LiveWire от Harley-Davidson выпустила S4 Honcho: городской и внедорожный мини-байк за $4999 с запасом до 117 км

LiveWire запускает производство мини-электромотоциклов S4 Honcho с двумя батареями

Мини-электромотоциклы S4 Honcho от LiveWire выходят на рынок с двумя съемными аккумуляторами, компактной рамой и динамикой, подходящей для города и бездорожья. Новинка может изменить расстановку сил среди доступных байков в 2026 году.

Мини-электромотоциклы S4 Honcho от LiveWire выходят на рынок с двумя съемными аккумуляторами, компактной рамой и динамикой, подходящей для города и бездорожья. Новинка может изменить расстановку сил среди доступных байков в 2026 году.

LiveWire, дочерняя компания Harley-Davidson, начала серийное производство новых мини-электромотоциклов S4 Honcho. В линейке представлены две версии — Trail и Street, — которые рассчитаны на тех, кто ищет лёгкий и маневренный транспорт для города или бездорожья. S4 Honcho оснащается двумя съёмными аккумуляторами, что позволяет быстро заменять батареи и избавляет от необходимости долгой зарядки.

Производство стартовало в конце мая 2026 года, и первые экземпляры уже поступили к дилерам. Версия Trail ориентирована на бездорожье и не оборудована дорожной светотехникой, а Street — это полноценный городской вариант с полным набором фар и указателей поворота. Обе модели построены на компактной раме, оснащены 12-дюймовыми колёсами и функцией замедленной реверсивной передачи, что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.

Суммарная ёмкость двух аккумуляторов составляет 3,48 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 85 км в смешанном режиме и до 117 км при постоянной скорости 32 км/ч. Зарядка с 20 до 80% занимает около двух часов от обычной розетки на 110 В, при этом батарею можно заряжать отдельно от мотоцикла. Максимальная скорость достигает 95 км/ч, а разгон до 48 км/ч занимает примерно 3 секунды.

Вес Trail составляет 116 кг, Street — 120 кг, высота по седлу — 740 мм и 760 мм соответственно. Trail предлагается по цене от $4999 с годовой гарантией, Street — от $5499 с двухлетней гарантией. Такая цена делает S4 Honcho одним из самых доступных вариантов среди электрических мини-байков, а также серьёзным конкурентом бензиновых моделей, например, Honda Grom.

S4 Honcho может стать отправной точкой для тех, кто только начинает знакомиться с электротранспортом. Важное замечание: обе версии рассчитаны на широкий круг пользователей — лёгкий вес, простота управления и возможность быстрой замены батарей делают их привлекательными как для новичков, так и для опытных райдеров. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований такие модели способны изменить структуру рынка мини-байков. Кроме того, наличие двух вариантов — для города и для бездорожья — позволяет выбрать оптимальное решение под свои задачи.

Интерес к компактному электротранспорту растёт не только в США, но и в других странах. Например, в сегменте современных электровелосипедов популярность набирают модели с мощным мотором и съёмным аккумулятором, как у Vivi MT20UL .