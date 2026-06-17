Погодные сюрпризы недели - что делать водителям и чего ждать дальше

17 июня 2026, 13:41
Ливни в Москве: как автомобилистам избежать проблем на дорогах
Ливни в Москве: как автомобилистам избежать проблем на дорогах
В столице и области прошли сильные осадки. Плохая погода серьезно осложнила жизнь водителям. Эксперты делятся советами по безопасности. Прогноз погоды на ближайшие дни.
В начале недели жители Москвы и Подмосковья столкнулись с обильными дождями, которые буквально за сутки обеспечили половину месячной нормы осадков. Такая погода стала испытанием не только для пешеходов, но и для автомобилистов, которым пришлось адаптироваться к новым дорожным условиям, пишет 360.ru.
По данным специалистов, минувшей ночью ливни достигали значительной интенсивности, однако в ближайшие дни столь сильных осадков не ожидается. Атмосферное давление постепенно растет, но до конца рабочей недели сохранится неустойчивая и прохладная погода. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +17…+19 градусов, что заметно ниже обычных показателей для этого времени года. К пятнице станет теплее - до +21…+23 градусов, но кратковременные дожди еще возможны. На выходных синоптики обещают возвращение к климатической норме и отсутствие осадков, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
Водителям в таких условиях важно сохранять особую осторожность. Эксперты советуют увеличивать дистанцию между автомобилями, особенно при движении по мокрому асфальту, чтобы избежать заноса или потери управления. Особое внимание стоит уделять поворотам, разгону и торможению - именно в эти моменты риск скольжения возрастает.
Одной из главных угроз для машины в дождливую погоду остается гидроудар. Это происходит, когда вода попадает в двигатель через низко расположенные воздухозаборники. Если автомобиль заедет в глубокую лужу, мотор может получить серьезные повреждения, а ремонт обойдется недешево. Безопасная глубина для проезда по воде определяется дорожным просветом - обычно это 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать и объехать препятствие или двигаться очень медленно, поддерживая ровные обороты двигателя.
Если транспортное средство оказалось в воде, но уровень не превышает глушитель, завести мотор еще возможно. Однако при более высоком уровне воды запускать двигатель не рекомендуется - сначала необходимо вытащить автомобиль из воды. Длительное пребывание машины в лужах может привести к проникновению влаги в салон через технологические отверстия, что чревато появлением плесени и коррозии.
В ближайшие дни москвичам и жителям области стоит быть внимательнее на дорогах и следить за прогнозом. Погодные условия постепенно стабилизируются, но осторожность и соблюдение простых правил помогут избежать неприятных последствий.
Похожие материалы
-
17.06.2026, 14:56
М-4 «Дон» подготовили к сезону: ремонт, разметка и новые правила движения
Перед началом курортного сезона 2026 года трасса М-4 «Дон» прошла масштабную подготовку. Водителей ждут обновленное покрытие, новые разметки и изменения в организации движения. Какие работы провели, что изменилось для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.06.2026, 14:43
Почему машина дергается и теряет тягу без ошибок на панели: разбор причин и советов
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль ведет себя странно, но на панели нет ни одной ошибки. Эксперт объяснил, почему это происходит, какие детали чаще всего виноваты и как не потратить лишнего на ремонт. Мало кто знает, что игнорирование первых признаков может привести к серьезным затратам.Читать далее
-
17.06.2026, 14:07
Депутаты хотят отменить штрафы за самостоятельный ремонт ям во дворах и на местных дорогах
В Госдуме обсуждают отмену штрафов для тех, кто сам латает ямы на дорогах. Мало кто знает, что сейчас за такую инициативу можно получить серьезный штраф. Почему власти спорят о новой мере, какие последствия ждут водителей и что изменится для обычных жителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.06.2026, 13:52
В Петербурге и Ленобласти за месяц выявили сотни нарушений среди мотоциклистов
В регионе фиксируют всплеск нарушений среди мотоциклистов. Причины и последствия остаются неочевидными. Эксперты анализируют ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.06.2026, 09:17
Автодор объяснил ситуацию с движением и АЗС на трассе М-11 Нева
Водители обсуждают возможные заторы на М-11, но официальные данные говорят об обратном. Почему эта тема вызвала столько споров, и что реально происходит на трассе - разбираемся в деталях. Какие советы дают специалисты и что может повлиять на поездку - мало кто знает. В материале - важные нюансы для всех, кто планирует маршрут между Москвой и Петербургом.Читать далее
-
17.06.2026, 08:48
Voyah Free: как гибрид экономит деньги владельца в городских условиях
Мало кто знает, что гибридные кроссоверы могут заметно снизить расходы на топливо, если правильно использовать электротягу. Владелец Voyah Free поделился реальными цифрами и неожиданными нюансами эксплуатации летом и зимой. Почему экономия не всегда очевидна, и какие ошибки могут обойтись дороже - объяснил эксперт. Что важно учесть при выборе режима и как не попасть на лишние траты - в нашем материале.Читать далее
-
17.06.2026, 08:36
Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках
В России стартовала масштабная программа по безопасности на дорогах: теперь особое внимание уделяют перекресткам, где чаще всего происходят аварии с пострадавшими. Эксперты объяснили, почему именно эти участки считаются самыми опасными, и какие меры помогут снизить число ДТП. Мало кто знает, что новые подходы затронут не только автомобилистов.Читать далее
-
17.06.2026, 08:13
Старые авто вытесняют новые: в МВД назвали риски для безопасности на дорогах
В России резко выросло число автомобилей старше десяти лет, и это уже влияет на безопасность на дорогах. МВД отмечает: современные системы защиты не работают на старых машинах так, как должны. Какие последствия ждут водителей и что планируют менять - объясняем, почему эта тема касается каждого.Читать далее
-
17.06.2026, 07:52
Топ кроссоверов, которые не требуют ремонта: проверенные модели для российских дорог
Растущие расходы на обслуживание заставляют искать кроссоверы, которые не подведут даже на сложных трассах. Эксперты выделили модели, способные проехать сотни тысяч километров без серьезных вложений, и объяснили, почему простота конструкции - ключ к долговечности.Читать далее
-
17.06.2026, 06:07
Как выбрать мощность электровелосипеда: рекомендации для города, дачи и бездорожья
Выбор мощности электровелосипеда напрямую влияет на комфорт и безопасность поездок. В материале разбираются оптимальные параметры для разных скоростных режимов и типов дорог, а также даются советы по подбору моделей для города, дачи и сложных маршрутов.Читать далее
Похожие материалы
-
17.06.2026, 14:56
М-4 «Дон» подготовили к сезону: ремонт, разметка и новые правила движения
Перед началом курортного сезона 2026 года трасса М-4 «Дон» прошла масштабную подготовку. Водителей ждут обновленное покрытие, новые разметки и изменения в организации движения. Какие работы провели, что изменилось для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.06.2026, 14:43
Почему машина дергается и теряет тягу без ошибок на панели: разбор причин и советов
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль ведет себя странно, но на панели нет ни одной ошибки. Эксперт объяснил, почему это происходит, какие детали чаще всего виноваты и как не потратить лишнего на ремонт. Мало кто знает, что игнорирование первых признаков может привести к серьезным затратам.Читать далее
-
17.06.2026, 14:07
Депутаты хотят отменить штрафы за самостоятельный ремонт ям во дворах и на местных дорогах
В Госдуме обсуждают отмену штрафов для тех, кто сам латает ямы на дорогах. Мало кто знает, что сейчас за такую инициативу можно получить серьезный штраф. Почему власти спорят о новой мере, какие последствия ждут водителей и что изменится для обычных жителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.06.2026, 13:52
В Петербурге и Ленобласти за месяц выявили сотни нарушений среди мотоциклистов
В регионе фиксируют всплеск нарушений среди мотоциклистов. Причины и последствия остаются неочевидными. Эксперты анализируют ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.06.2026, 09:17
Автодор объяснил ситуацию с движением и АЗС на трассе М-11 Нева
Водители обсуждают возможные заторы на М-11, но официальные данные говорят об обратном. Почему эта тема вызвала столько споров, и что реально происходит на трассе - разбираемся в деталях. Какие советы дают специалисты и что может повлиять на поездку - мало кто знает. В материале - важные нюансы для всех, кто планирует маршрут между Москвой и Петербургом.Читать далее
-
17.06.2026, 08:48
Voyah Free: как гибрид экономит деньги владельца в городских условиях
Мало кто знает, что гибридные кроссоверы могут заметно снизить расходы на топливо, если правильно использовать электротягу. Владелец Voyah Free поделился реальными цифрами и неожиданными нюансами эксплуатации летом и зимой. Почему экономия не всегда очевидна, и какие ошибки могут обойтись дороже - объяснил эксперт. Что важно учесть при выборе режима и как не попасть на лишние траты - в нашем материале.Читать далее
-
17.06.2026, 08:36
Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках
В России стартовала масштабная программа по безопасности на дорогах: теперь особое внимание уделяют перекресткам, где чаще всего происходят аварии с пострадавшими. Эксперты объяснили, почему именно эти участки считаются самыми опасными, и какие меры помогут снизить число ДТП. Мало кто знает, что новые подходы затронут не только автомобилистов.Читать далее
-
17.06.2026, 08:13
Старые авто вытесняют новые: в МВД назвали риски для безопасности на дорогах
В России резко выросло число автомобилей старше десяти лет, и это уже влияет на безопасность на дорогах. МВД отмечает: современные системы защиты не работают на старых машинах так, как должны. Какие последствия ждут водителей и что планируют менять - объясняем, почему эта тема касается каждого.Читать далее
-
17.06.2026, 07:52
Топ кроссоверов, которые не требуют ремонта: проверенные модели для российских дорог
Растущие расходы на обслуживание заставляют искать кроссоверы, которые не подведут даже на сложных трассах. Эксперты выделили модели, способные проехать сотни тысяч километров без серьезных вложений, и объяснили, почему простота конструкции - ключ к долговечности.Читать далее
-
17.06.2026, 06:07
Как выбрать мощность электровелосипеда: рекомендации для города, дачи и бездорожья
Выбор мощности электровелосипеда напрямую влияет на комфорт и безопасность поездок. В материале разбираются оптимальные параметры для разных скоростных режимов и типов дорог, а также даются советы по подбору моделей для города, дачи и сложных маршрутов.Читать далее