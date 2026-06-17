Погодные сюрпризы недели - что делать водителям и чего ждать дальше

Ливни в Москве: как автомобилистам избежать проблем на дорогах

В столице и области прошли сильные осадки. Плохая погода серьезно осложнила жизнь водителям. Эксперты делятся советами по безопасности. Прогноз погоды на ближайшие дни.

В столице и области прошли сильные осадки. Плохая погода серьезно осложнила жизнь водителям. Эксперты делятся советами по безопасности. Прогноз погоды на ближайшие дни.

В начале недели жители Москвы и Подмосковья столкнулись с обильными дождями, которые буквально за сутки обеспечили половину месячной нормы осадков. Такая погода стала испытанием не только для пешеходов, но и для автомобилистов, которым пришлось адаптироваться к новым дорожным условиям, пишет 360.ru.

По данным специалистов, минувшей ночью ливни достигали значительной интенсивности, однако в ближайшие дни столь сильных осадков не ожидается. Атмосферное давление постепенно растет, но до конца рабочей недели сохранится неустойчивая и прохладная погода. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +17…+19 градусов, что заметно ниже обычных показателей для этого времени года. К пятнице станет теплее - до +21…+23 градусов, но кратковременные дожди еще возможны. На выходных синоптики обещают возвращение к климатической норме и отсутствие осадков, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Водителям в таких условиях важно сохранять особую осторожность. Эксперты советуют увеличивать дистанцию между автомобилями, особенно при движении по мокрому асфальту, чтобы избежать заноса или потери управления. Особое внимание стоит уделять поворотам, разгону и торможению - именно в эти моменты риск скольжения возрастает.

Одной из главных угроз для машины в дождливую погоду остается гидроудар. Это происходит, когда вода попадает в двигатель через низко расположенные воздухозаборники. Если автомобиль заедет в глубокую лужу, мотор может получить серьезные повреждения, а ремонт обойдется недешево. Безопасная глубина для проезда по воде определяется дорожным просветом - обычно это 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать и объехать препятствие или двигаться очень медленно, поддерживая ровные обороты двигателя.

Если транспортное средство оказалось в воде, но уровень не превышает глушитель, завести мотор еще возможно. Однако при более высоком уровне воды запускать двигатель не рекомендуется - сначала необходимо вытащить автомобиль из воды. Длительное пребывание машины в лужах может привести к проникновению влаги в салон через технологические отверстия, что чревато появлением плесени и коррозии.

В ближайшие дни москвичам и жителям области стоит быть внимательнее на дорогах и следить за прогнозом. Погодные условия постепенно стабилизируются, но осторожность и соблюдение простых правил помогут избежать неприятных последствий.