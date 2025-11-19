Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

19 ноября 2025, 13:16

Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать

Li Auto выходит на российский рынок: когда ждать старт продаж и чем удивят кроссоверы?

Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.

Китайская компания Li Auto завершила сертификацию своих кроссоверов Lixiang L6, L7 и L9 для российского рынка. По информации Автостат, автомобили получили официальное одобрение типа транспортного средства, что открывает им путь к легальным продажам в России. 

Сертификация подтверждает, что модели соответствуют российским стандартам безопасности, экологии и технического регулирования. Для будущих владельцев это означает не только легальный статус, но и доступ к заводской гарантии, оригинальным запчастям и сервису в официальных дилерских центрах. Li Auto активно формирует дилерскую сеть и выстраивает систему поддержки клиентов, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию своих автомобилей в России.

Флагманский L9 представляет собой шести-местный гибрид премиум-класса с увеличенным запасом хода. В оснащении — адаптивная пневмоподвеска, интеллектуальные ассистенты и аудиосистема с 21 динамиком. L7 — более компактный, пятиместный кроссовер, также с гибридной установкой и акцентом на простор и технологии. Самый младший в линейке, L6, рассчитан на городскую эксплуатацию и отличается компактными размерами, но при этом не уступает старшим моделям по технологичности.

Все три кроссовера построены по схеме REEV (Range Extended Electric Vehicle): в движение их приводят два электромотора, а когда заряд батареи падает, в работу включается бензиновый генератор, подзаряжающий аккумулятор. Такая архитектура позволяет автомобилям сохранять высокую автономность даже в условиях суровой зимы — производитель заявляет работоспособность при температурах до минус 40 градусов. Кроме того, в комплекте идет собственная зарядная станция, что делает эксплуатацию еще удобнее.

Li Auto делает ставку на технологичность и комфорт, предлагая российским покупателям не только современные гибридные силовые установки, но и расширенный набор опций. В ближайшее время компания обещает раскрыть детали о комплектациях и ценах, а также объявить о старте продаж. Российский рынок получает еще одного сильного игрока в сегменте гибридных кроссоверов, и конкуренция явно обострится.

Упомянутые модели: LiXiang L6, LiXiang L7, LiXiang L9
Упомянутые марки: LiXiang
