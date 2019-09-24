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24 сентября 2019, 21:18

Лизинг автомобилей для физических лиц

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Фото АвтоВзгляд
Потребительский спрос на российском авторынке пытаются поддерживать всеми силами. Вот уже несколько лет в России физические лица могут взять машину в лизинг с господдержкой. Что это такое, как пользоваться и есть ли выгода для автомобилистов?

Автолизинг для физических лиц

Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию.

По сравнению с традиционным автокредитом у лизинга есть ряд преимуществ: отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки – получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке. Однако по сути клиент платит деньги за эксплуатацию машины, но она не становится его собственностью. Такая схема хорошо зарекомендовала себя в Европе, а вот в России только набирает обороты.

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Физические лица приобретают автомобиль в лизинг при следующих обстоятельствах: нужна новая и безопасная машина каждые 3 года, при этом платеж должен быть комфортным. Лизинг удобен тем, кто не хочет лишний раз показывать свои доходы. Автомобиль в лизинге не нуждается в декларировании, поскольку пользователю не принадлежит.

Кроме того, такой формат требует минимального количества документов для оформления сделки. Наконец, люди со сложной кредитной историей или просто те, кому по каким-то причинам (например, в силу возраста) отказали в автокредите тоже присматриваются к лизингу.

Льготный лизинг по программе Минпромторга

В этом году России продлили программу льготного лизинга. Она позволяет приобрести машину по специальным условиям. Физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется скидка на уплату авансового платежа в размере до 10% стоимости машины с последующим возмещением выпадающих доходов лизинговых организаций за счет средств федерального бюджета.

Перечни моделей, размер аванса, лизинговых платежей и прочие условия лизингового договора определяются лизинговыми организациями исходя из собственного анализа рисков. Иными словами, клиент берет машину, пользуется ей в течение 3 лет, при этом его ежемесячные выплаты в 1,5-2 раза меньше, чем были бы при оформлении покупки авто в кредит. Правда, в конце срока клиент возвращает машину лизинговой компании или выкупает ее по минимальной остаточной стоимости.

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Под программу льготного лизинга попадают легковые и грузовые автомобили, автобусы, спецтехника, которые были выпущены на территории России не ранее декабря 2017 года. Такие меры позволяют поддержать спрос на машины российской сборки и, тем самым, приводят к увеличению производительности заводов.

Перечень автомобилей, которые можно приобрести по договору лизинга с условием государственного субсидирования, устанавливается Минпромторгом. Полный список участвующих в программе ТС опубликован на сайте ведомства.

Как взять автомобиль в лизинг

Для начала нужно выбрать лизинговую компанию, ознакомиться с условиями договора, взвесить все «за» и «против». Далее необходимо подать письменную заявку. Если лизингодатель принимает положительное решение, то разрабатываются индивидуальные условия сделки и заключается лизинговое соглашение.
Перечень необходимых документов для физических лиц выглядит следующим образом:

- Паспорт и копии всех страниц документа;
- Копия трудовой книжки, если имеется;
- Водительское удостоверение;
- Справка о размере ежемесячного дохода;
- Справка о составе семьи.

В качестве дополнительных документов, увеличивающих шанс положительного решения лизинговой компании, могут стать паспорт и справка о доходе поручителя, а также залог в виде недвижимого имущества.

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц

 

Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Лизинг автомобилей для физических лиц
Важно отметить, что допустимо наличие дохода минимум в 2 раза больше ежемесячного лизингового платежа. Если стоимость лизингового автомобиля высока или у гражданина не хватает размера ежемесячного дохода, в заключении договора компания может отказать.

Ежемесячно лизингополучатель выплачивает определенные платежи. За задержку выплаты или неоплату лизингодатель имеет право взыскать пени или штраф, а также досрочно расторгнуть соглашение и забрать машину.


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Лизинг автомобилей для физических лиц
Автолизинг для физических лицЛизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. По сравнению с традиционным автокредитом у лизинга есть ряд преимуществ: отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки – получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке. Однако по сути клиент платит деньги за эксплуатацию машины, но она не становится его собственностью. Такая схема хорошо зарекомендовала себя в Европе, а вот в России только набирает обороты.{{gallery_215}} Физические лица приобретают автомобиль в лизинг при следующих обстоятельствах: нужна новая и безопасная машина каждые 3 года, при этом платеж должен быть комфортным. Лизинг удобен тем, кто не хочет лишний раз показывать свои доходы. Автомобиль в лизинге не нуждается в декларировании, поскольку пользователю не принадлежит.Кроме того, такой формат требует минимального количества документов для оформления сделки. Наконец, люди со сложной кредитной историей или просто те, кому по каким-то причинам (например, в силу возраста) отказали в автокредите тоже присматриваются к лизингу.Льготный лизинг по программе МинпромторгаВ этом году России продлили программу льготного лизинга. Она позволяет приобрести машину по специальным условиям. Физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется скидка на уплату авансового платежа в размере до 10% стоимости машины с последующим возмещением выпадающих доходов лизинговых организаций за счет средств федерального бюджета.Перечни моделей, размер аванса, лизинговых платежей и прочие условия лизингового договора определяются лизинговыми организациями исходя из собственного анализа рисков. Иными словами, клиент берет машину, пользуется ей в течение 3 лет, при этом его ежемесячные выплаты в 1,5-2 раза меньше, чем были бы при оформлении покупки авто в кредит. Правда, в конце срока клиент возвращает машину лизинговой компании или выкупает ее по минимальной остаточной стоимости.{{material_127335}} Под программу льготного лизинга попадают легковые и грузовые автомобили, автобусы, спецтехника, которые были выпущены на территории России не ранее декабря 2017 года. Такие меры позволяют поддержать спрос на машины российской сборки и, тем самым, приводят к увеличению производительности заводов. Перечень автомобилей, которые можно приобрести по договору лизинга с условием государственного субсидирования, устанавливается Минпромторгом. Полный список участвующих в программе ТС опубликован на сайте ведомства.Как взять автомобиль в лизингДля начала нужно выбрать лизинговую компанию, ознакомиться с условиями договора, взвесить все «за» и «против». Далее необходимо подать письменную заявку. Если лизингодатель принимает положительное решение, то разрабатываются индивидуальные условия сделки и заключается лизинговое соглашение.Перечень необходимых документов для физических лиц выглядит следующим образом:- Паспорт и копии всех страниц документа;- Копия трудовой книжки, если имеется;- Водительское удостоверение;- Справка о размере ежемесячного дохода;- Справка о составе семьи.В качестве дополнительных документов, увеличивающих шанс положительного решения лизинговой компании, могут стать паспорт и справка о доходе поручителя, а также залог в виде недвижимого имущества.{{gallery_230}} Важно отметить, что допустимо наличие дохода минимум в 2 раза больше ежемесячного лизингового платежа. Если стоимость лизингового автомобиля высока или у гражданина не хватает размера ежемесячного дохода, в заключении договора компания может отказать.Ежемесячно лизингополучатель выплачивает определенные платежи. За задержку выплаты или неоплату лизингодатель имеет право взыскать пени или штраф, а также досрочно расторгнуть соглашение и забрать машину.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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