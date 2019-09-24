Лизинг автомобилей для физических лиц
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Автолизинг для физических лиц
Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию.
По сравнению с традиционным автокредитом у лизинга есть ряд преимуществ: отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки – получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке. Однако по сути клиент платит деньги за эксплуатацию машины, но она не становится его собственностью. Такая схема хорошо зарекомендовала себя в Европе, а вот в России только набирает обороты.
Кроме того, такой формат требует минимального количества документов для оформления сделки. Наконец, люди со сложной кредитной историей или просто те, кому по каким-то причинам (например, в силу возраста) отказали в автокредите тоже присматриваются к лизингу.
Льготный лизинг по программе Минпромторга
В этом году России продлили программу льготного лизинга. Она позволяет приобрести машину по специальным условиям. Физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется скидка на уплату авансового платежа в размере до 10% стоимости машины с последующим возмещением выпадающих доходов лизинговых организаций за счет средств федерального бюджета.
Перечни моделей, размер аванса, лизинговых платежей и прочие условия лизингового договора определяются лизинговыми организациями исходя из собственного анализа рисков. Иными словами, клиент берет машину, пользуется ей в течение 3 лет, при этом его ежемесячные выплаты в 1,5-2 раза меньше, чем были бы при оформлении покупки авто в кредит. Правда, в конце срока клиент возвращает машину лизинговой компании или выкупает ее по минимальной остаточной стоимости.
Перечень автомобилей, которые можно приобрести по договору лизинга с условием государственного субсидирования, устанавливается Минпромторгом. Полный список участвующих в программе ТС опубликован на сайте ведомства.
Как взять автомобиль в лизинг
Для начала нужно выбрать лизинговую компанию, ознакомиться с условиями договора, взвесить все «за» и «против». Далее необходимо подать письменную заявку. Если лизингодатель принимает положительное решение, то разрабатываются индивидуальные условия сделки и заключается лизинговое соглашение.
Перечень необходимых документов для физических лиц выглядит следующим образом:
- Паспорт и копии всех страниц документа;
- Копия трудовой книжки, если имеется;
- Водительское удостоверение;
- Справка о размере ежемесячного дохода;
- Справка о составе семьи.
В качестве дополнительных документов, увеличивающих шанс положительного решения лизинговой компании, могут стать паспорт и справка о доходе поручителя, а также залог в виде недвижимого имущества.
Ежемесячно лизингополучатель выплачивает определенные платежи. За задержку выплаты или неоплату лизингодатель имеет право взыскать пени или штраф, а также досрочно расторгнуть соглашение и забрать машину.
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