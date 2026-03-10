Сколько стоит владение SOLLERS ATLANT в лизинге за 5 лет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

10 марта 2026, 16:57

Лизинг цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT: расчет затрат на 5 лет

Лизинг цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT: расчет затрат на 5 лет

Сколько стоит владение SOLLERS ATLANT в лизинге за 5 лет

Лизинг цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT: расчет затрат на 5 лет

Эксперты НАПИ рассчитали, во сколько обойдется эксплуатация цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT в лизинг для юридических лиц в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены все ключевые параметры: срок владения, пробег, смена шин и потери стоимости. Почему эти данные важны для бизнеса и какие нюансы часто упускают из виду - разбираемся в материале.

Эксперты НАПИ рассчитали, во сколько обойдется эксплуатация цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT в лизинг для юридических лиц в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены все ключевые параметры: срок владения, пробег, смена шин и потери стоимости. Почему эти данные важны для бизнеса и какие нюансы часто упускают из виду - разбираемся в материале.

Маркетинговое агентство НАПИ провело детальный анализ расходов на владение цельнометаллическим фургоном SOLLERS ATLANT 2.5T L1H1 1.9D 139PS MT6 RWD SRW, используя онлайн-калькулятор DV - TCO. В качестве примера рассматривалась ситуация, когда юридическое лицо приобретает автомобиль в лизинг и эксплуатирует его в Санкт-Петербурге.

Срок эксплуатации фургона составил 60 месяцев, то есть пять лет. За это время среднегодовой пробег достигал 100 тысяч километров, что соответствует интенсивной коммерческой эксплуатации. Для автомобиля использовались всесезонные шины Cordiant, которые менялись пять раз за весь период владения.

Особое внимание уделялось условиям лизинга: договор заключался на три года, ставка составляла 22%, а первоначальный взнос - 30% от стоимости автомобиля. Такой подход позволяет максимально приблизить расчет к реальным условиям, с которыми сталкиваются российские компании при обновлении автопарка.

В расчетах учитывались не только прямые расходы, но и потери стоимости автомобиля за время эксплуатации. Это важный момент, который часто недооценивают при планировании бюджета на коммерческий транспорт. Как отмечает НАПИ, именно учет амортизации позволяет получить объективную картину итоговых затрат.

По данным Комтранс, подобные исследования становятся все более востребованными на фоне роста интереса к оптимизации расходов на автопарк. Компании стремятся заранее просчитать все возможные траты, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Особенно актуально это для бизнеса, где транспорт - ключевой инструмент для выполнения ежедневных задач.

Фото: НАПИ

В последние годы российский рынок коммерческого транспорта переживает заметные изменения. На фоне ухода ряда иностранных брендов отечественные производители, такие как Sollers, усиливают свои позиции и расширяют модельный ряд. Это позволяет бизнесу выбирать современные и адаптированные к местным условиям автомобили, не завися от импорта. SOLLERS ATLANT стал одним из заметных примеров такой стратегии, предлагая конкурентоспособные условия для корпоративных клиентов.

Упомянутые модели: Sollers Атлант
Упомянутые марки: Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс

Похожие материалы Соллерс

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Новосибирск Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться