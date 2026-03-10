Сколько стоит владение SOLLERS ATLANT в лизинге за 5 лет

Лизинг цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT: расчет затрат на 5 лет

Эксперты НАПИ рассчитали, во сколько обойдется эксплуатация цельнометаллического фургона SOLLERS ATLANT в лизинг для юридических лиц в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены все ключевые параметры: срок владения, пробег, смена шин и потери стоимости. Почему эти данные важны для бизнеса и какие нюансы часто упускают из виду - разбираемся в материале.

Маркетинговое агентство НАПИ провело детальный анализ расходов на владение цельнометаллическим фургоном SOLLERS ATLANT 2.5T L1H1 1.9D 139PS MT6 RWD SRW, используя онлайн-калькулятор DV - TCO. В качестве примера рассматривалась ситуация, когда юридическое лицо приобретает автомобиль в лизинг и эксплуатирует его в Санкт-Петербурге.

Срок эксплуатации фургона составил 60 месяцев, то есть пять лет. За это время среднегодовой пробег достигал 100 тысяч километров, что соответствует интенсивной коммерческой эксплуатации. Для автомобиля использовались всесезонные шины Cordiant, которые менялись пять раз за весь период владения.

Особое внимание уделялось условиям лизинга: договор заключался на три года, ставка составляла 22%, а первоначальный взнос - 30% от стоимости автомобиля. Такой подход позволяет максимально приблизить расчет к реальным условиям, с которыми сталкиваются российские компании при обновлении автопарка.

В расчетах учитывались не только прямые расходы, но и потери стоимости автомобиля за время эксплуатации. Это важный момент, который часто недооценивают при планировании бюджета на коммерческий транспорт. Как отмечает НАПИ, именно учет амортизации позволяет получить объективную картину итоговых затрат.

По данным Комтранс, подобные исследования становятся все более востребованными на фоне роста интереса к оптимизации расходов на автопарк. Компании стремятся заранее просчитать все возможные траты, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Особенно актуально это для бизнеса, где транспорт - ключевой инструмент для выполнения ежедневных задач.

Фото: НАПИ

В последние годы российский рынок коммерческого транспорта переживает заметные изменения. На фоне ухода ряда иностранных брендов отечественные производители, такие как Sollers, усиливают свои позиции и расширяют модельный ряд. Это позволяет бизнесу выбирать современные и адаптированные к местным условиям автомобили, не завися от импорта. SOLLERS ATLANT стал одним из заметных примеров такой стратегии, предлагая конкурентоспособные условия для корпоративных клиентов.