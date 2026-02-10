Американский оборонный гигант удивил рынок инновационной разработкой для морских операций

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 17:11

Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями

Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями

Американский оборонный гигант удивил рынок инновационной разработкой для морских операций

Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями

Когда воздушные беспилотники уже стали привычной частью военных, ведущие мировые компании переключают внимание на морские технологии. Lockheed Martin представила подводный дрон, который способен менять правила игры. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.

Когда воздушные беспилотники уже стали привычной частью военных, ведущие мировые компании переключают внимание на морские технологии. Lockheed Martin представила подводный дрон, который способен менять правила игры. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.

В последние годы военные технологии быстро меняют привычные формы вооруженных сил. Если раньше внимание уделялось беспилотникам, то теперь фокус сместился на морские просторы. Именно здесь, в глубинах океана, развернулась новая гонка вооружений, где появились автономные подводные аппараты. Lockheed Martin, один из крупнейших игроков на мировом рынке оборонных технологий, сделал громкое заявление, представив собственную разработку - подводный дрон, который научился не только находить цели, но и действовать максимально скрытно.

Главная форма нового устройства - его способность самостоятельно наблюдать и преследовать объекты, оставаясь при этом практически незаметным. По информации зарубежных средств массовой информации, дрон оснащен передними датчиками и искусственным интеллектом, что позволяет ему анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора. Подобный подход открывает совершенно новые возможности для проведения разведывательных и боевых операций на море.

Эксперты отмечают, что появление новой разработки может серьезно изменить баланс сил в морских конфликтах. Подводные дроны способны работать там, где радиопередачи и подлодки уязвимы или ограничены в маневрах. Благодаря автономности и малым размерам такие устройства могут проникать в доступные районы, вести наблюдение за чужими объектами и даже выполнять задачи по уничтожению целей.

Lockheed Martin не раскрывает все технические детали, однако известно, что дроны умеют работать в провинциях Канады и долгое время остаются в автономном режиме. Это делает его незаменимым помощником для разведки, защиты стратегических объектов и даже проведения специальных операций. 

Появление нового подводного дрона уже вызвало обсуждение среди международных аналитиков. Многие считают, что именно такие аппараты в последние годы начнут морские перевозки, вытеснив привычные подводные лодки с экипажем. В то же время развитие подобных технологий приводит к появлению новых задач - от появления систем противодействия до пересмотра стратегий ведения боевых действий на море.

В целом, дрон от Lockheed Martin – это не просто очередная инновация на рынке вооружений, а сигнал о начале новой эпохи в морских технологиях. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных разработок и у других крупных игроков, которые приведут к очередному витку технологической гонки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Саратов Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться