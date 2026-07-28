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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 13:12

Лодка-спасатель с нефтяной платформы превратилась в роскошный дом на воде

Лодка-спасатель с нефтяной платформы превратилась в роскошный дом на воде

Ржавый спасательный катер превратили в дизайнерский дом: 28 кв. м уюта, оливковое дерево и ручная кладка

Лодка-спасатель с нефтяной платформы превратилась в роскошный дом на воде

В условиях растущего интереса капсайклингу, проект Butternut показывает, как старый спасательный катер с нефтяной платформы можно превратить в уютное и современное жилье с индивидуальным характером. Это не просто пример креативного подхода, но и реальный опыт, который может вдохновить на перемены.

В условиях растущего интереса капсайклингу, проект Butternut показывает, как старый спасательный катер с нефтяной платформы можно превратить в уютное и современное жилье с индивидуальным характером. Это не просто пример креативного подхода, но и реальный опыт, который может вдохновить на перемены.

Проект Баттернат - наглядный пример того, как из списанного спасательного катера можно создать не просто плавучий дом, а настоящее произведение дизайнерского искусства. В нынешние времена, когда разговоры об экологии и апсайклинге стали нормой, этот дом на воде отличается не лозунгами, а реальными действиями. Его история – это не только про устойчивое потребление, но и про индивидуальный подход к созданию комфортного пространства.

Внешне Butternut напоминает ржавый подводный аппарат, и мало кто догадается, что внутри скрывается уютная и продуманная до мелочей жилая зона. Первоначально это был 31-футовый спасательный катер с нефтяной платформы у берегов Шотландии. Когда музыкант и организатор мероприятий по имени Дрю приобрел его в 2018 году, корпус был в плачевном состоянии: сырость, плесень, следы длительной эксплуатации. Но именно этот катер стал одним из самых необычных проектов апсайклинга последних лет.

Пока многие во время локдауна 2020 года занимались выпечкой хлеба, Дрю вложил почти два года и 11 500 фунтов стерлингов в превращение катера в дом, который понравился не только ему, но и его супруге Миранде. Процесс преображения и окончательный результат появились в эфире популярной британской передачи «Удивительные пространства Джорджа Кларка», что только добавило проекту известности.

Внутри Butternut всего 28,8 квадратных метра, но пространство организовано настолько грамотно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Вместо дорогих материалов и показной роскоши - продуманные детали, ручная работа и удобные решения. Например, полы выкладывали вручную, кухня оборудована островком с массивом испанской оливки, ванная комната занимает почти треть пространства и оборудована максимально схожей по по размеру с обычной ванной комнатой. Оригинальная кровать на блоках и тросах, которая когда-то висела над кухней, позже была перенесена в отдельную комнату - это решение оказалось более практичным.

Работа началась с полной зачистки корпуса, прокладки новых коммуникаций и создания системы хранения. Из-за изогнутых стен стандартная мебель не подошла, поэтому почти все элементы интерьера были изготовлены на заказ. В Баттернате нет ни одной прямой линии: от куполообразного люка из оргстекла до изогнутых столешниц и витражных окон. Каждый предмет придает уют и индивидуальность.

Контраст между суровым внешним видом и ярким, уютным интерьером - часть замысла. Баттернат доказывает: даже самый неприметный объект можно превратить в стильное и функциональное пространство, если взяться за задачу с фантазией и настойчивостью. Такой подход к апсайклингу может быть интересен и полезен дачникам, а также тем, кто ищет нестандартные решения для отдыха на воде.

Проекты по переоборудованию старых судов в жилые помещения набирают популярность в Европе и США, особенно среди популярности минимализма и разумного потребления. В России подобные инициативы пока редки. Опыт Баттерната показывает, что даже ограниченный бюджет и нестандартная исходная точка не мешают создать комфортное и современное жилье, если вложить в проект достаточно времени и сил.

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