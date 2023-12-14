Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать

Ранее мы писали Названы автомобили с самыми проблемной и надежной подвеской Владельцы одних автомобилей сталкиваются с поломками подвески сразу после окончания заводской гарантии, другие ... Читать далее

Эксперты немецкой технической инспекции изучили результаты техосмотров более 10 млн автомобилей в системе TÜV и назвали самые проблемные модели. В категории 2-3-летних машин лидирует Tesla Model 3 – почти 15% электрокаров не смогли пройти проверку и получить сертификат. Второе место досталось «Логану» (11%), который в Германии продается под румынским брендом Dacia.

Среди машин в возрасте 4 – 5 лет лидером по неисправностям стали кроссоверы BMW X5/X6 (18%). В возрасте 6 – 7 лет самыми проблемными вновь стали две модели Dacia, Dokker (26%) и Duster (25%), а также BMW 5-Series и 6-Series (25%). В следующей возрастной категории (8 – 9 лет) лидируют по поломкам Dacia Dokker (32%), Fiat Punto (30%) и Dacia Logan (29%).

Фото: Dacia

Среди 10-11-летних автомобилей больше всего проблем у Renault Twingo и Dacia Logan (по 36%), а также у Renault Clio (35%). Не отличаются надёжностью 12-13-летние Dacia Logan (41%), Renault Twingo (40%) и Nissan Qashqai (39%).

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