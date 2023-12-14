Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать
Среди машин в возрасте 4 – 5 лет лидером по неисправностям стали кроссоверы BMW X5/X6 (18%). В возрасте 6 – 7 лет самыми проблемными вновь стали две модели Dacia, Dokker (26%) и Duster (25%), а также BMW 5-Series и 6-Series (25%). В следующей возрастной категории (8 – 9 лет) лидируют по поломкам Dacia Dokker (32%), Fiat Punto (30%) и Dacia Logan (29%).
Среди 10-11-летних автомобилей больше всего проблем у Renault Twingo и Dacia Logan (по 36%), а также у Renault Clio (35%). Не отличаются надёжностью 12-13-летние Dacia Logan (41%), Renault Twingo (40%) и Nissan Qashqai (39%).
-
13.12.2023, 07:34
В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Популярность электрокаров Tesla растет по всему миру. Компания регулярно отчитывается о рекордных продажах. Неудивительно, что периодически происходят ДТП с участием двух автомобилей Tesla, но в этот раз удалось выбить хет-трик.Читать далее
-
07.12.2023, 08:16
В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
-
01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
30.11.2023, 07:14
Представлен Duster третьего поколения: дальность хода до 1300 км и двуспальная кровать в салоне
В Европе знакомый россиянам кроссовер Renault Duster продается под брендом Dacia. Накануне компания представила автомобиль третьего поколения. Новинка переехала на новую платформу, обзавелась новыми моторами, а любители путешествий получили возможность установить в салоне двуспальную кровать.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
09.11.2023, 09:38
Новый эксперимент Carlex с BMW: наслаждение для истинных ценителей
Польское тюнинг-ателье Carlex решило порадовать истинных поклонников баварcкой марки. Мастера бережно восстановили BMW 6-Series 1986 года выпуска и довели его до совершенства. Всего планируют выпустить 7 экземпляров.Читать далее
-
13.12.2023, 07:34
В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Популярность электрокаров Tesla растет по всему миру. Компания регулярно отчитывается о рекордных продажах. Неудивительно, что периодически происходят ДТП с участием двух автомобилей Tesla, но в этот раз удалось выбить хет-трик.Читать далее
-
07.12.2023, 08:16
В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
-
01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
30.11.2023, 07:14
Представлен Duster третьего поколения: дальность хода до 1300 км и двуспальная кровать в салоне
В Европе знакомый россиянам кроссовер Renault Duster продается под брендом Dacia. Накануне компания представила автомобиль третьего поколения. Новинка переехала на новую платформу, обзавелась новыми моторами, а любители путешествий получили возможность установить в салоне двуспальную кровать.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
09.11.2023, 09:38
Новый эксперимент Carlex с BMW: наслаждение для истинных ценителей
Польское тюнинг-ателье Carlex решило порадовать истинных поклонников баварcкой марки. Мастера бережно восстановили BMW 6-Series 1986 года выпуска и довели его до совершенства. Всего планируют выпустить 7 экземпляров.Читать далее
- 6 647 832 РBMW 5-Series 2020 в Москве
- 14 680 000 РBMW X6 2023 в Москве
- 11 800 000 РBMW X6 2021 в Москве
- 7 650 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 2 110 000 РBMW X5 2010 в Москве
- 8 500 000 РBMW X5 2019 в Москве
- 18 300 000 РBMW X5 2023 в Москве
- 8 000 000 РBMW X5 2019 в Москве
- 6 499 999 РBMW X5 2019 в Москве
- 13 900 000 РBMW X6 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий