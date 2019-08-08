8 августа 2019, 11:12
Logan и Sandero сменят поколение через два года
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Работы над седаном Renault Logan и хэтчбеком Sandero нового поколения уже ведутся. Ожидается, что автомобили сменят платформу В0 на CMF. Премьера может состояться осенью 2020 года на автосалоне в Париже. Мировые продажи начнутся в 2021 – 2022 годах.
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Смена «тележки» у Logan и Sandero может создать определенные сложности АвтоВАЗу. Сейчас в Тольятти помимо нынешних седана и хэтчбека Renault на унифицированной платформе В0 выпускаются Lada Largus и Xray. Переход на новое шасси потребует дополнительных расходов. В любом случае, время еще есть. До российского рынка Logan и Sandero нового поколения доберутся не скоро. Год назад у нас представили рестайлинговые версии второй генерации, поэтому смену поколения можно ждать не ранее 2022 года.
Европейцам предложат новые Logan и Sandero раньше. Не исключено, что Renault представит новинки осенью 2020 года на «домашнем» автосалоне в Париже. По предварительной информации, «вседорожная» версия нового Sandero Stepway окончательно перейдет в сегмент кроссоверов и будет конкурировать с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross, построенным на базе хэтчбека Polo шестого поколения.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
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Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
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Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
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