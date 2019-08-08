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8 августа 2019, 11:12

Logan и Sandero сменят поколение через два года

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Работы над седаном Renault Logan и хэтчбеком Sandero нового поколения уже ведутся. Ожидается, что автомобили сменят платформу В0 на CMF. Премьера может состояться осенью 2020 года на автосалоне в Париже. Мировые продажи начнутся в 2021 – 2022 годах.
Logan и Sandero сменят поколение через два года

фото пользователя 110km

Logan и Sandero сменят поколение через два года

фото пользователя 110km

Logan и Sandero сменят поколение через два года

фото пользователя 110km

Logan и Sandero сменят поколение через два года

фото пользователя 110km

Logan и Sandero сменят поколение через два года

фото пользователя 110km

Logan и Sandero сменят поколение через два года
Logan и Sandero сменят поколение через два года
Logan и Sandero сменят поколение через два года
Logan и Sandero сменят поколение через два года
Logan и Sandero сменят поколение через два года
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Журналистам бразильского портала Auto Segredos удалось узнать первые подробности о Renault Logan и Sandero третьего поколения. Новым седанам Logan присвоили заводской индекс XJI, хэтчбекам Sandero – XJF, а Sandero Stepway числится как B-Cross. Со сменой поколения автомобили должны переехать на новую платформу. Об этом ранее упоминал шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер. Ожидается, что на смену B0 придет новая платформа CMF, у которой есть две версии. Например, индийский кросс-хэтчбек Renault Kwid построен на модификации CMF-B, а в основе нового Renault Clio лежит CMF-A.

Смена «тележки» у Logan и Sandero может создать определенные сложности АвтоВАЗу. Сейчас в Тольятти помимо нынешних седана и хэтчбека Renault на унифицированной платформе В0 выпускаются Lada Largus и Xray. Переход на новое шасси потребует дополнительных расходов. В любом случае, время еще есть. До российского рынка Logan и Sandero нового поколения доберутся не скоро. Год назад у нас представили рестайлинговые версии второй генерации, поэтому смену поколения можно ждать не ранее 2022 года.

Европейцам предложат новые Logan и Sandero раньше. Не исключено, что Renault представит новинки осенью 2020 года на «домашнем» автосалоне в Париже. По предварительной информации, «вседорожная» версия нового Sandero Stepway окончательно перейдет в сегмент кроссоверов и будет конкурировать с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross, построенным на базе хэтчбека Polo шестого поколения.

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Алексей
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Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
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Logan и Sandero сменят поколение через два года
{{material_126926}}Журналистам бразильского портала Auto Segredos удалось узнать первые подробности о Renault Logan и Sandero третьего поколения. Новым седанам Logan присвоили заводской индекс XJI, хэтчбекам Sandero – XJF, а Sandero Stepway числится как B-Cross. Со сменой поколения автомобили должны переехать на новую платформу. Об этом ранее упоминал шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер. Ожидается, что на смену B0 придет новая платформа CMF, у которой есть две версии. Например, индийский кросс-хэтчбек Renault Kwid построен на модификации CMF-B, а в основе нового Renault Clio лежит CMF-A.Смена «тележки» у Logan и Sandero может создать определенные сложности АвтоВАЗу. Сейчас в Тольятти помимо нынешних седана и хэтчбека Renault на унифицированной платформе В0 выпускаются Lada Largus и Xray. Переход на новое шасси потребует дополнительных расходов. В любом случае, время еще есть. До российского рынка Logan и Sandero нового поколения доберутся не скоро. Год назад у нас представили рестайлинговые версии второй генерации, поэтому смену поколения можно ждать не ранее 2022 года.Европейцам предложат новые Logan и Sandero раньше. Не исключено, что Renault представит новинки осенью 2020 года на «домашнем» автосалоне в Париже. По предварительной информации, «вседорожная» версия нового Sandero Stepway окончательно перейдет в сегмент кроссоверов и будет конкурировать с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross, построенным на базе хэтчбека Polo шестого поколения.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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