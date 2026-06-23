Стало известно, насколько российским оказался электромобиль «Атом»

23 июня 2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.
Российский электромобиль «Атом» оказался в центре внимания из-за уровня локализации, который на старте производства набрал 1960 баллов из максимально возможных 7000. Такой показатель был зафиксирован в заключении Министерства промышленности и торговли на основании экспертизы, проведённой столичным отделением Торгово-промышленной палаты.
Документ распространяется сразу на две версии модели: стандартный четырёхместный хэтчбек и трёхместное такси, где переднее пассажирское место отведено под багаж. Несмотря на то, что до массового выпуска ещё далеко, «Атом» уже получил одобрение для участия в госзакупках и использования в такси.
Производитель — компания «Кама» — получает от государства компенсацию утилизационного сбора в размере 991 200 рублей за каждую машину. Однако даже с учётом этой меры стоимость электромобиля остаётся высокой: от 3,98 млн рублей без субсидии и 3,06 млн рублей при оформлении кредита с господдержкой.
Первоначально запуск производства «Атома» планировался на заводе «Москвич» летом 2025 года, однако сроки неоднократно переносились, и сейчас точная дата старта неизвестна.
Интересно, что, в мае в Великобритании появился один экземпляр «Атома» в рамках регистрационных мероприятий. Это может свидетельствовать о начале тестовых поставок или подготовке к серийному производству.
Для российского рынка уровень локализации — не просто формальность. Он напрямую влияет на возможность участия в госзакупках, получения компенсаций и доступности моделей для таксопарков. Важно отметить, что даже при относительно низком уровне локализации «Атом» уже встроен в программу господдержки, что может стать прецедентом для других отечественных проектов.
В целом, ситуация с «Атомом» отражает сложную динамику развития российского рынка электромобилей: высокую стоимость, зависимость от господдержки и постепенное движение в сторону повышения локализации. Для покупателей это означает, что доступность новых моделей будет во многом определяться не только техническими и качественными характеристиками, но и государственными решениями.
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