АвтоВАЗ бросает вызов Поднебесной: Lada Azimut стартует с локализацией выше 90 процентов

Lada без импорта: новый кроссовер Azimut получит 90% отечественных комплектующих

Lada Azimut готовится к запуску производства с уровнем локализации свыше 90%. Новая модель получит обновленные двигатели и современную электронику, что может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

Lada Azimut готовится к запуску производства с уровнем локализации свыше 90%. Новая модель получит обновленные двигатели и современную электронику, что может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

В автомобильной отрасли России произошло событие, способное изменить привычный взгляд на локализацию производства. Заявление главы АВТОВАЗа Максима Соколова о начале выпуска кроссовера Lada Azimut с уровнем локализации не менее 90% прозвучало на ПМЭФ в Санкт-Петербурге как доказательство того, что даже в условиях насыщения автомобиля современной электроникой отечественные предприятия способны соблюдать самые строгие стандарты.

Соколов подчеркнул, что все комплектующие, используемые в новой модели, позволят достичь показателя локализации выше 90% уже на старте производства. Это демонстрирует не только технологическую зрелость российского автопрома, но и соответствует требованиям, предъявляемым к отечественным производителям. Такой уровень локализации является редкостью для сегмента кроссоверов, где традиционно велика доля импортных деталей.

Планируется, что в 2026 году Lada Azimut начнет сходить с конвейера в Тольятти. С первых дней выпуска модель будет оснащаться модернизированными двигателями ВАЗ объемом 1,6 и 1,8 литра, развивающими мощность 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Покупателям предложат выбор между шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором. В перспективе линейка силовых агрегатов пополнится турбированным мотором объемом 1,5 литра, который будет сочетаться с классическим автоматом, что может стать ответом на растущий спрос на современные и экономичные двигатели.

Как сообщает СМИ, регионы локализации и внедрения новых высоких технологий в Lada Azimut могут стать ориентиром для других российских автопроизводителей. В условиях ограничений и ограниченного доступа к зарубежным компонентам ставка на собственные разработки и производство внутри страны становится не просто трендом, а необходимостью для выживания и развития отрасли.