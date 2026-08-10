Насколько Tenet T8 российский — правда, которую скрывают: локализация есть, но не там, где вы думаете

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 00:24

Локализация Tenet T8: какие детали и этапы производства реально российские

Локализация Tenet T8: какие детали и этапы производства реально российские

Насколько Tenet T8 российский — правда, которую скрывают: локализация есть, но не там, где вы думаете

Локализация Tenet T8: какие детали и этапы производства реально российские

Tenet T8 собирается в Калуге по полному циклу, но насколько глубока локализация? Разбираемся, какие компоненты и процессы действительно российские, как это влияет на эксплуатацию и что ждет владельцев в будущем.

Tenet T8 собирается в Калуге по полному циклу, но насколько глубока локализация? Разбираемся, какие компоненты и процессы действительно российские, как это влияет на эксплуатацию и что ждет владельцев в будущем.

Вопрос локализации автомобилей в России снова на повестке дня - особенно после того, как в Калуге был выпущен 100-тысячный Tenet, и именно модель T8 стала юбилейной. На фоне запуска моторного завода и разговоров о расширении сотрудничества с российскими поставщиками, интерес к реальному содержанию «российских» компонентов в Tenet T8 только растет.

Производство Tenet T8 организовано на бывшем заводе Volkswagen, который теперь принадлежит AGR. Здесь действует полный цикл: кузова сваривают, окрашивают и собирают на месте. Это не просто крупноузловая сборка, когда на конвейер поступает почти готовый автомобиль - в Калуге действительно перестроили сварочный цех под новую геометрию кузова, перенастроили оборудование и автоматизировали до 90% операций. Перед запуском серийного производства было собрано более двухсот предсерийных кузовов, часть из которых прошла полный цикл проверки по более чем 2100 параметрам.

После сварки кузова отправляются в окрасочный цех, где применяют катафорезную обработку и многослойное покрытие. Особое внимание уделяется защите днища и скрытых полостей: используются восковые составы, антикоррозийные и антишумные материалы. Это не формальность - российские зимы с их реагентами и перепадами температур быстро выявляют слабые места в защите кузова.

Далее на конвейере устанавливают силовой агрегат, подвеску, интерьер, остекление и электронику, заправляют техническими жидкостями и проводят финальную проверку. Поэтому утверждения о том, что в России на Tenet T8 только меняют эмблемы, не соответствуют действительности.

Однако важно различать: полный цикл сборки - это не то же самое, что российское происхождение всех компонентов. Современный автомобиль состоит из тысяч деталей, и даже у брендов с долгой историей в России, уровень локализации редко доходит до производства всех ключевых элементов внутри страны. В случае с Tenet, производитель подтверждает использование российских компонентов и обещает расширять их перечень, но открытого списка для T8 пока нет.

Одним из подтвержденных локальных компонентов стали стекла от MGC Automotive. Эта компания, ранее входившая в AGC Automotive, поставляет стекла для Tenet T8 прямо на калужский конвейер. Лобовое стекло с полным обогревом, проекционным дисплеем и зоной для камеры ассистентов соответствует всем современным требованиям по оптической точности и безопасности. Производственные технологии и многоступенчатый контроль качества, унаследованные от AGC, позволяют рассчитывать на надежность и при последующей замене стекол.

С двигателями ситуация сложнее. В апреле 2026 года AGR и Defetoo возобновили производство турбомоторов 1,6 литра в Калуге, используя поршни и свечи российских поставщиков. Однако для Tenet T8, который оснащается двухлитровым турбомотором на 197 л.с., локализация пока не реализована - такие агрегаты еще не производятся в России. Производство моторов объемом 1,5 и 2,0 литра заявлено как следующий этап развития.

Практическая польза локализации для владельцев заключается не только в формальном «российском адресе» завода. Контроль геометрии и окраски кузова на месте, адаптация антикоррозийной защиты к местным условиям и возможность оперативной замены стекол - все это снижает зависимость от импортных поставок и упрощает обслуживание. Запуск моторного завода в перспективе может уменьшить риски, связанные с поставками силовых агрегатов.

На фоне этих изменений российский рынок становится все более самостоятельным, а уровень локализации - одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. Кстати, интерес к деталям локализации и новым технологиям в автопроме растет не только у владельцев Tenet: например, в материале о выходе Li Auto i8 на рынок электрокроссоверов также подчеркивается важность адаптации к местным условиям и расширения партнерств с локальными производителями.

В целом, локализация Tenet T8 - это не только вопрос престижа, но и реальный шаг к снижению зависимости от внешних факторов. По имеющимся данным, дальнейшее расширение перечня российских компонентов выглядит вполне вероятным, что может позитивно сказаться на доступности и обслуживании модели в будущем.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Фольксваген

Похожие материалы Тенет, Фольксваген

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Владивосток Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться