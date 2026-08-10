Насколько Tenet T8 российский — правда, которую скрывают: локализация есть, но не там, где вы думаете

Локализация Tenet T8: какие детали и этапы производства реально российские

Tenet T8 собирается в Калуге по полному циклу, но насколько глубока локализация? Разбираемся, какие компоненты и процессы действительно российские, как это влияет на эксплуатацию и что ждет владельцев в будущем.

Tenet T8 собирается в Калуге по полному циклу, но насколько глубока локализация? Разбираемся, какие компоненты и процессы действительно российские, как это влияет на эксплуатацию и что ждет владельцев в будущем.

Вопрос локализации автомобилей в России снова на повестке дня - особенно после того, как в Калуге был выпущен 100-тысячный Tenet, и именно модель T8 стала юбилейной. На фоне запуска моторного завода и разговоров о расширении сотрудничества с российскими поставщиками, интерес к реальному содержанию «российских» компонентов в Tenet T8 только растет.

Производство Tenet T8 организовано на бывшем заводе Volkswagen, который теперь принадлежит AGR. Здесь действует полный цикл: кузова сваривают, окрашивают и собирают на месте. Это не просто крупноузловая сборка, когда на конвейер поступает почти готовый автомобиль - в Калуге действительно перестроили сварочный цех под новую геометрию кузова, перенастроили оборудование и автоматизировали до 90% операций. Перед запуском серийного производства было собрано более двухсот предсерийных кузовов, часть из которых прошла полный цикл проверки по более чем 2100 параметрам.

После сварки кузова отправляются в окрасочный цех, где применяют катафорезную обработку и многослойное покрытие. Особое внимание уделяется защите днища и скрытых полостей: используются восковые составы, антикоррозийные и антишумные материалы. Это не формальность - российские зимы с их реагентами и перепадами температур быстро выявляют слабые места в защите кузова.

Далее на конвейере устанавливают силовой агрегат, подвеску, интерьер, остекление и электронику, заправляют техническими жидкостями и проводят финальную проверку. Поэтому утверждения о том, что в России на Tenet T8 только меняют эмблемы, не соответствуют действительности.

Однако важно различать: полный цикл сборки - это не то же самое, что российское происхождение всех компонентов. Современный автомобиль состоит из тысяч деталей, и даже у брендов с долгой историей в России, уровень локализации редко доходит до производства всех ключевых элементов внутри страны. В случае с Tenet, производитель подтверждает использование российских компонентов и обещает расширять их перечень, но открытого списка для T8 пока нет.

Одним из подтвержденных локальных компонентов стали стекла от MGC Automotive. Эта компания, ранее входившая в AGC Automotive, поставляет стекла для Tenet T8 прямо на калужский конвейер. Лобовое стекло с полным обогревом, проекционным дисплеем и зоной для камеры ассистентов соответствует всем современным требованиям по оптической точности и безопасности. Производственные технологии и многоступенчатый контроль качества, унаследованные от AGC, позволяют рассчитывать на надежность и при последующей замене стекол.

С двигателями ситуация сложнее. В апреле 2026 года AGR и Defetoo возобновили производство турбомоторов 1,6 литра в Калуге, используя поршни и свечи российских поставщиков. Однако для Tenet T8, который оснащается двухлитровым турбомотором на 197 л.с., локализация пока не реализована - такие агрегаты еще не производятся в России. Производство моторов объемом 1,5 и 2,0 литра заявлено как следующий этап развития.

Практическая польза локализации для владельцев заключается не только в формальном «российском адресе» завода. Контроль геометрии и окраски кузова на месте, адаптация антикоррозийной защиты к местным условиям и возможность оперативной замены стекол - все это снижает зависимость от импортных поставок и упрощает обслуживание. Запуск моторного завода в перспективе может уменьшить риски, связанные с поставками силовых агрегатов.

На фоне этих изменений российский рынок становится все более самостоятельным, а уровень локализации - одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. Кстати, интерес к деталям локализации и новым технологиям в автопроме растет не только у владельцев Tenet: например, в материале о выходе Li Auto i8 на рынок электрокроссоверов также подчеркивается важность адаптации к местным условиям и расширения партнерств с локальными производителями.

В целом, локализация Tenet T8 - это не только вопрос престижа, но и реальный шаг к снижению зависимости от внешних факторов. По имеющимся данным, дальнейшее расширение перечня российских компонентов выглядит вполне вероятным, что может позитивно сказаться на доступности и обслуживании модели в будущем.