Локдаун по-русски: мы стали чаще ездить на личных автомобилях
Фото: timeout.co.il
Согласно итогам опроса, устроенного Авто Mail.ru, 46% респондентов из 2000 опрошенных признались, что во время локдауна гораздо чаще ездят куда-либо на личном автомобиле, такси или каршеринге. При этом 57% россиян в нерабочие дни стали реже пользоваться общественным транспортом.
А вопрос был задан так: «Какими видами транспорта вы предпочитаете пользоваться в дни, отведенные властями на разрыв максимального числа цепочек заболеваемости у граждан»? Налицо приоритет личного транспорта перед общественным. Это как дополнительная мера защиты себя и близких от контактов с окружающими – так полагают эксперты.
Без малого 80% респондентов в эти «закрытые» дни предпочитают добираться до места назначения на собственном автомобиле. И только менее 11% опрошенных продолжают для этого использовать автобусы, трамваи, троллейбусы и метро.
Есть и такие, кто стал больше ходить пешком - почти 8% участвовавших в опросе. Пользоваться услугами такси по делам изъявляют желание менее 2% респондентов. Каршеринговые машины берут в прокат во время локдауна лишь 0,6% россиян.
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