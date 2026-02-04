Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 22:13

Loki Coach за 2,5 млн долларов: роскошь и технологии в новом доме на колесах

Loki Coach за 2,5 млн долларов: роскошь и технологии в новом доме на колесах

За $2,5 млн вам предложат больше, чем диван: обзор оснащения технологичного автодома Loki Coach

Loki Coach за 2,5 млн долларов: роскошь и технологии в новом доме на колесах

Loki Coach от Prevost - не просто автодом, а настоящий символ статуса и технологического прогресса. В нем сочетаются премиальные материалы, инновационные решения и комфорт, который раньше был доступен только в элитных резиденциях. Почему этот дом на колесах стал событием года - в нашем материале.

Loki Coach от Prevost - не просто автодом, а настоящий символ статуса и технологического прогресса. В нем сочетаются премиальные материалы, инновационные решения и комфорт, который раньше был доступен только в элитных резиденциях. Почему этот дом на колесах стал событием года - в нашем материале.

Рынок домов на колесах редко удивляет настоящими новыми решениями, но Loki Coach от компании Prevost буквально переворачивает представление о мобильном жилье. Этот автодом стоимостью 2,5 миллиона долларов стал не просто очередной игрушкой для состоятельных пассажиров, а настоящим технологическим прорывом, который задает новые стандарты комфорта и автономности.

Фото: Loki Coach

В первую очередь уделено внимание деталям: только передние кресла здесь стоят по 20 тысяч долларов каждое. Они не только обеспечивают максимальный комфорт в пути, но и подчеркивают статус владельца. В салоне установлено десять планшетов, с помощью которых можно практически управлять всеми удобствами дома. С потолка плавно включается 65-дюймовый телевизор. В главной спальне спрятан еще один 50-дюймовый экран, который появляется со стороны улицы. А для отдыха на свежем воздухе предусмотрен 55-дюймовый телевизор, выдвигающийся из внешнего отсека - идеальное решение для вечеринок на природе или просмотра трансляций под открытым небом.

Фото: Loki Coach

Жилая зона трансформируется благодаря выдвижным секциям, которые расширяют пространство и позволяют разместить несколько диванов. Один из них легко превращается в дополнительную кровать. Кухня оборудована электрической плитой, которую можно сложить для освобождения места, а также встроенной посудомоечной машиной. Здесь же - стиральная машина с сушкой, которая делает Loki Coach полностью автономным для длительных поездок.

Особое внимание уделяется безопасности и удобствам: все ящики и шкафы оснащены электромагнитными замками, которые автоматически блокируются при движении. В задней части автодома расположена просторная спальня с кроватями размера «king-size» и отдельной ванной комнатой. Эта зона изолирована дверью, что исключает приватность даже в дороге.

Технологическая начинка Loki Coach не менее впечатляющая. Крыша покрыта солнечными панелями, литиевая батарея способна питать несколько кондиционеров в течение нескольких дней без подзарядки. Если энергии не хватает, в дело вступает дизельный двигатель, который не только заряжает аккумуляторы, но и позволяет использовать автодом в качестве мобильной электрозаправки для других средств. Такой подход делает Loki Coach идеальным выбором для тех, кто ценит независимость и готов отправиться в путешествие даже туда, где нет связи.

Две ванные комнаты, отделка из премиальных материалов, продуманная эргономика и интеграция современных технологий — все это превращает Loki Coach в настоящий дом мечты на колесах. 

