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30 марта 2020, 12:41

Локомотив «припарковался» на ж/д переезде, потому что машинисту захотелось кофе

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Фото: virginradio.ro
Аварий и различных курьезных ситуаций на железнодорожных переездах, увы, регистрируется немало. Причем, в разных странах. Виновными в них в подавляющем большинстве случаев являются автомобилисты, что понятно.

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А вот инцидент, о котором поведали румынские СМИ, можно назвать из ряда вон выходящим. На одном переездов транспортного перегона Чернаводэ - Констанца водители обнаружили… стоящий поезд. Как позже оказалось, машинист таким странным образом «припарковался» и пошел пить кофе в ближайшую «забегаловку». Охота, как говорится, пуще неволи…

Самое интересное то, что железнодорожники совсем не подумали о своих автомобильных братьях, мол, своими действиями они могут спровоцировать на переезде затор, что, в общем-то, и случилось. В локомотиве было два машиниста: «гонец» и тот, что остался «на хозяйстве».

Сделав свои дела, герой повествования вернулся к поезду, и состав, как ни в чем не бывало, продолжил свое следование. Румыны в большинстве своем с юмором отнеслись к этому курьезу, но были и такие, кто данный инцидент использовал для того, чтобы лишний раз поругать транспортную структуру своего отечества. Таковых, согласитесь, в избытке и у нас…  


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Леонид
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Согласен, но смотря на кого попадешь. Может девочка первый раз вышла на работу, бывает. Сейчас вроде такого нет. Я с другом был в Транстехсервисе, выбирали ему машину. У него были 3 варианта, консультант разложил все по полочкам. Уехали через 5 часов на Соренте.
Русланыч
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Локомотив «припарковался» на ж/д переезде, потому что машинисту захотелось кофе
{{material_128571}} А вот инцидент, о котором поведали румынские СМИ, можно назвать из ряда вон выходящим. На одном переездов транспортного перегона Чернаводэ - Констанца водители обнаружили… стоящий поезд. Как позже оказалось, машинист таким странным образом «припарковался» и пошел пить кофе в ближайшую «забегаловку». Охота, как говорится, пуще неволи…Самое интересное то, что железнодорожники совсем не подумали о своих автомобильных братьях, мол, своими действиями они могут спровоцировать на переезде затор, что, в общем-то, и случилось. В локомотиве было два машиниста: «гонец» и тот, что остался «на хозяйстве». Сделав свои дела, герой повествования вернулся к поезду, и состав, как ни в чем не бывало, продолжил свое следование. Румыны в большинстве своем с юмором отнеслись к этому курьезу, но были и такие, кто данный инцидент использовал для того, чтобы лишний раз поругать транспортную структуру своего отечества. Таковых, согласитесь, в избытке и у нас…  
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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