Локомотив «припарковался» на ж/д переезде, потому что машинисту захотелось кофе
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Самое интересное то, что железнодорожники совсем не подумали о своих автомобильных братьях, мол, своими действиями они могут спровоцировать на переезде затор, что, в общем-то, и случилось. В локомотиве было два машиниста: «гонец» и тот, что остался «на хозяйстве».
Сделав свои дела, герой повествования вернулся к поезду, и состав, как ни в чем не бывало, продолжил свое следование. Румыны в большинстве своем с юмором отнеслись к этому курьезу, но были и такие, кто данный инцидент использовал для того, чтобы лишний раз поругать транспортную структуру своего отечества. Таковых, согласитесь, в избытке и у нас…
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