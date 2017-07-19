19 июля 2017, 11:02

Lotus дразнит новым спорткаром

Уже на этой неделе Lotus представит свой новый спорткар. Компания опубликовала очередной тизер, на котором показан капот с дополнительными вентиляционными отверстиями.
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  Lotus дразнит новым спорткаром Lotus Lotus дразнит новым спорткаром
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Технические характеристики машины пока что засекречены. Известно лишь, что модель оснастят покрышками размерностью 245/35ZR19 и тормозами от компании AP Racing. Вес автомобиля составит не более 650 кг, а максимальная скорость двигателя составит порядка 300 км/ч.

Помимо этого, британский автопроизводитель намерен в 2020 году выпустить преемника Elise и Exige, а к 2022 году будет готово новое поколение Evora. Бренд рассчитывает за счет вседорожных моделей удвоить продажи.

Новые Elise и Exige станут легче и быстрее. Автомобили будут обеспечены более эффективной динамикой, чем предшественники. Есть информация, что менять дизайн Evora не будут.

Новинки и концепт кары Лотус

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Ральф-Кар | отзывы
Покупала машину в этом салоне, хотела сказать спасибо за подарки :) это приятно. Долго сравнивала цены по рено в Питере, пока мне не объяснили, что кредит и страховки тоже надо посчитать. Покупкой довольна! Еще раз спасибо.
AlenaCar
Автомобили для перевозки грузов
| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
К14 | отзывы
Работаю с автоцентором К-14 уже не первый год. На прошлой неделе по акции ремонтировал АКПП. НУ, что сказать ребята снова на высоте. Вновь убеждаюсь, команда квалифицированных специалистов! Отличный сервис, хорошее обслуживание. Самое главное — соблюдают сроки и все это за адекватные цены! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ...
Artem7777777777777
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Lotus дразнит новым спорткаром
{{material_119842}} Технические характеристики машины пока что засекречены. Известно лишь, что модель оснастят покрышками размерностью 245/35ZR19 и тормозами от компании AP Racing. Вес автомобиля составит не более 650 кг, а максимальная скорость двигателя составит порядка 300 км/ч.Помимо этого, британский автопроизводитель намерен в 2020 году выпустить преемника Elise и Exige, а к 2022 году будет готово новое поколение Evora. Бренд рассчитывает за счет вседорожных моделей удвоить продажи.Новые Elise и Exige станут легче и быстрее. Автомобили будут обеспечены более эффективной динамикой, чем предшественники. Есть информация, что менять дизайн Evora не будут.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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