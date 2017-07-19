19 июля 2017, 11:02
Lotus дразнит новым спорткаром
Уже на этой неделе Lotus представит свой новый спорткар. Компания опубликовала очередной тизер, на котором показан капот с дополнительными вентиляционными отверстиями.
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Помимо этого, британский автопроизводитель намерен в 2020 году выпустить преемника Elise и Exige, а к 2022 году будет готово новое поколение Evora. Бренд рассчитывает за счет вседорожных моделей удвоить продажи.
Новые Elise и Exige станут легче и быстрее. Автомобили будут обеспечены более эффективной динамикой, чем предшественники. Есть информация, что менять дизайн Evora не будут.
Комментарии пользователей
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Покупала машину в этом салоне, хотела сказать спасибо за подарки :) это приятно. Долго сравнивала цены по рено в Питере, пока мне не объяснили, что кредит и страховки тоже надо посчитать. Покупкой довольна! Еще раз спасибо.
| Кому: Vik это уже побогаче)
Работаю с автоцентором К-14 уже не первый год. На прошлой неделе по акции ремонтировал АКПП. НУ, что сказать ребята снова на высоте. Вновь убеждаюсь, команда квалифицированных специалистов! Отличный сервис, хорошее обслуживание. Самое главное — соблюдают сроки и все это за адекватные цены! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ...
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