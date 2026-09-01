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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 09:17

Lotus Esprit нового поколения: гибридные V8 и V6, дебют в 2028 году

Lotus Esprit нового поколения: гибридные V8 и V6, дебют в 2028 году

Lotus Esprit 2028: гибридные V6 и V8, 1000 л.с. и цена $300 000 — всё, что известно о Type 135

Lotus Esprit нового поколения: гибридные V8 и V6, дебют в 2028 году

Lotus готовит к выпуску суперкар Esprit с двумя гибридными моторами - V8 и V6. Оба варианта обещают впечатляющие характеристики, а дебют модели намечен на 2028 год. Это событие может изменить расстановку сил среди спортивных автомобилей и привлечь внимание к гибридным технологиям.

Lotus готовит к выпуску суперкар Esprit с двумя гибридными моторами - V8 и V6. Оба варианта обещают впечатляющие характеристики, а дебют модели намечен на 2028 год. Это событие может изменить расстановку сил среди спортивных автомобилей и привлечь внимание к гибридным технологиям.

Возвращение Lotus Esprit - событие, которое уже вызвало организованную дискуссию среди поклонников этих автомобилей. Компания официально подтвердила, что новая модель с индексом Type 135 выйдет на рынок в 2028 году и будет предлагаться сразу с двумя гибридными силовыми установками: V8 и V6. Подобный подход позволяет Lotus не только сохранить узнаваемый характер марки, но и выйти на новый уровень производительности и технологий.

Особый интерес вызывает гибридный V6, о котором ранее не было официальной информации. Двигатель будет построен на базе 3,0-литрового турбомотора Horse W30, разработанного совместным предприятием Renault и Geely. Этот агрегат рассчитан на гибридные системы и способен выдавать до 400 кВт (примерно 544 л.с.) и 700 Нм крутого момента. Масса мотора - 160 кг, что делает его одним из самых легких в классе. Характеристики Esprit могут быть изменены для соответствия спортивному характеру модели.

Второй вариант – гибридный V8 – обещает еще более впечатляющие показатели. Ожидается, что его мощность соответствует 1000 л.с., а по некоторым данным, Lotus планирует даже превзойти этот рубеж. Оба двигателя будут работать в паре с гибридной трансмиссией Horse 4LDHT, что позволит добиться высокой динамики и эффективности.

Интересно, что изначально проект Тип 135 задумывался как полностью переработанный преемник Эмира, но в конце концов компания решила поставить гибридные технологии. Такой поворот связан с изменениями на мировом автомобильном рынке и желанием Lotus сохранить легкость конструкции и фирменную управляемость. Новый Esprit находится в нише между Emira и электрическим гиперкаром Evija, балансируя между традициями и современными решениями.

Премьера и начало производства намечены на 2028 год, ориентировочная цена около 300 тысяч долларов. 

Возвращение Esprit спустя более двадцати лет после завершения выпуска поколения выглядит как критический шаг для Lotus. Модель впервые появилась в 1976 году и быстро стала культовой среди ценителей британских спорткаров. Теперь, с учетом новых технологий и гибридных решений, Esprit может вновь стать ведущим игроком на рынке суперкаров. Судя по представленным данным, поставка гибридных моторов позволяет Lotus не только соответствовать современным экологическим требованиям, но и конкурировать с ведущими мировыми брендами по мощности и инновациям.

Упомянутые модели: Lotus Esprit
Упомянутые марки: Lotus, Renault, Geely
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