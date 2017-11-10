10 ноября 2017, 11:02
Lotus Exige получил экстрим-версию
В модельной линейке Lotus появилась самая экстремальная версия спорткара Exige. Новинка под названием Cup 430 отныне занимает место трековой модификации Cup 380.
Lotus Exige
Выпускается с 2001 г.
Динамические показатели новой модификации Exige тоже стали лучшими в истории. В частности, с места до 100 км/ч спорткар ускоряется за 3,2 секунды, что на 0,2 секунды быстрее 380-й версии. «Максималка» выросла до 289 км/ч.
Еще из новшеств: автомобиль оснащается 17-дюймовыми дисками спереди и 18-дюймовыми сзади со специальными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Прижимную силу в 220 кг обеспечивает модернизированный карбоновый аэродинамический обвес. Всего в компании намерены выпустить лишь несколько вариантов этой модели. Стоимость ее составит 127 500 евро.
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| Кому: Control81 , из бруса
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