10 ноября 2017, 11:02

Lotus Exige получил экстрим-версию

В модельной линейке Lotus появилась самая экстремальная версия спорткара Exige. Новинка под названием Cup 430 отныне занимает место трековой модификации Cup 380.
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  Lotus Exige получил экстрим-версию Lotus Exige Lotus Exige получил экстрим-версию Lotus Exige Lotus Exige получил экстрим-версию Lotus Exige Lotus Exige получил экстрим-версию
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Lotus Exige
Выпускается с 2001 г.
Разработчикам удалось увеличить отдачу 3,5-литровой «шестерки» Toyota с механическим нагнетателем с 380 до 430 л. с., а максимальный крутящий момент достиг при этом 440 Нм. В паре с мотором трудится 6-ступенчатая «механика».

Динамические показатели новой модификации Exige тоже стали лучшими в истории. В частности, с места до 100 км/ч спорткар ускоряется за 3,2 секунды, что на 0,2 секунды быстрее 380-й версии. «Максималка» выросла до 289 км/ч.

Еще из новшеств: автомобиль оснащается 17-дюймовыми дисками спереди и 18-дюймовыми сзади со специальными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Прижимную силу в 220 кг обеспечивает модернизированный карбоновый аэродинамический обвес. Всего в компании намерены выпустить лишь несколько вариантов этой модели. Стоимость ее составит 127 500 евро.

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Lotus Exige получил экстрим-версию
{{model_693}} Разработчикам удалось увеличить отдачу 3,5-литровой «шестерки» Toyota с механическим нагнетателем с 380 до 430 л. с., а максимальный крутящий момент достиг при этом 440 Нм. В паре с мотором трудится 6-ступенчатая «механика».Динамические показатели новой модификации Exige тоже стали лучшими в истории. В частности, с места до 100 км/ч спорткар ускоряется за 3,2 секунды, что на 0,2 секунды быстрее 380-й версии. «Максималка» выросла до 289 км/ч.Еще из новшеств: автомобиль оснащается 17-дюймовыми дисками спереди и 18-дюймовыми сзади со специальными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Прижимную силу в 220 кг обеспечивает модернизированный карбоновый аэродинамический обвес. Всего в компании намерены выпустить лишь несколько вариантов этой модели. Стоимость ее составит 127 500 евро.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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