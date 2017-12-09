9 декабря 2017, 10:08

Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf

Lotus Exige Cup 380 преодолел «Северную петлю» (Nordschleife) Нюрбургринга за 7 минут 48,13 секунды, что почти на секунду больше результата «горячего» хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport S (7:47,19) и гораздо медленнее модели Honda Civic Type R (7:43,8).
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  Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf Lotus Exige Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf Lotus Exige Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf Lotus Exige Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf Lotus Exige Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf
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Модель является по сути дорожной версией трекового Exige Cup, способным ускоряться с места до 96 км/ч. за 3,4 сек. и развивать максимальную скорость 282 км/ч.  Испытания «британца» проводили эксперты немецкого автоиздания Sport Auto.

Под капотом «испытуемого» расположен  6-цилиндровый двигатель Toyota с механическим нагнетателем и отдачей 380 л.с. В список оснащения входят настраиваемый трекшн-контроль, регулируемые амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Масса Exige Cup 380 составляет 1057 кг.

Экстерьер новинки отличается от других «Лотусов» гораздо более брутальным дизайном и внушительных размеров задним антикрылом. 

Напомним, что версия Cup 380 появилась весной этой года лимитированным тиражом 60 экз. и до минувшего ноября считалась самым экстремальным гражданским Exige. Потом появился вариант Cup 430, заняв в линейке бренда лидирующую позицию и поступивший в свободную продажу без ограничения тиража.
Дизайн и тюнинг Лотус

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Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf
{{material_117648}}Модель является по сути дорожной версией трекового Exige Cup, способным ускоряться с места до 96 км/ч. за 3,4 сек. и развивать максимальную скорость 282 км/ч.  Испытания «британца» проводили эксперты немецкого автоиздания Sport Auto.Под капотом «испытуемого» расположен  6-цилиндровый двигатель Toyota с механическим нагнетателем и отдачей 380 л.с. В список оснащения входят настраиваемый трекшн-контроль, регулируемые амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Масса Exige Cup 380 составляет 1057 кг.Экстерьер новинки отличается от других «Лотусов» гораздо более брутальным дизайном и внушительных размеров задним антикрылом. Напомним, что версия Cup 380 появилась весной этой года лимитированным тиражом 60 экз. и до минувшего ноября считалась самым экстремальным гражданским Exige. Потом появился вариант Cup 430, заняв в линейке бренда лидирующую позицию и поступивший в свободную продажу без ограничения тиража.
2017-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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