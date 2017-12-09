9 декабря 2017, 10:08
Lotus Exige уступил в Нюрбургринге моделям Honda Civic и VW Golf
Lotus Exige Cup 380 преодолел «Северную петлю» (Nordschleife) Нюрбургринга за 7 минут 48,13 секунды, что почти на секунду больше результата «горячего» хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport S (7:47,19) и гораздо медленнее модели Honda Civic Type R (7:43,8).
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Под капотом «испытуемого» расположен 6-цилиндровый двигатель Toyota с механическим нагнетателем и отдачей 380 л.с. В список оснащения входят настраиваемый трекшн-контроль, регулируемые амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Масса Exige Cup 380 составляет 1057 кг.
Экстерьер новинки отличается от других «Лотусов» гораздо более брутальным дизайном и внушительных размеров задним антикрылом.
Напомним, что версия Cup 380 появилась весной этой года лимитированным тиражом 60 экз. и до минувшего ноября считалась самым экстремальным гражданским Exige. Потом появился вариант Cup 430, заняв в линейке бренда лидирующую позицию и поступивший в свободную продажу без ограничения тиража.
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