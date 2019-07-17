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17 июля 2019, 09:39

Lotus представил электрический гиперкар Evija

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В Лондоне состоялась презентация гиперкара Lotus Evija – первой новинки британской марки за последние 11 лет и первой новой модели после перехода компании под крыло китайского концерна Geely.
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
Lotus представил электрический гиперкар Evija
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Электрический гиперкар Lotus Evija разрабатывался инженерами компании совместно со специалистами Williams Advanced Engineering, которая поставляет комплектующие для болидов электрической Формулы E. Новинка получила четыре электромотора (по одному на каждое колесо) и литий-ионную тяговую батарею емкостью 70 кВт-ч. Суммарная отдача силовой установки составляет 2 000 л.с. и 1 700 Нм. По словам разработчиков, гиперкар сможет продержаться на треке 7 минут на максимальной мощности до полного разряда аккумуляторов. Севшую батарею можно зарядить от 800-киловаттной зарядки, а можно просто заменить на новую запасную. В экономичном режиме Eco гиперкар Evija сможет проехать до 400 километров.

Снаряженная масса Lotus Evija составляет 1 680 килограммов. Это рекорд для автомобилей Lotus, но сравнительно немного для столь мощных электрокаров. Кстати, монокок из углепластика весит всего 129 кг. В угоду аэродинамике традиционные боковые зеркала заменили компактными камерами заднего вида, а на корме установили активный спойлер. Дорожный просвет – 105 мм.

Инженеры Lotus рассчитывают, что гиперкару Evija понадобится на разгон с места до 100 км/ч менее 3 секунд, до 300 км/ч – 9 секунд. Ускорение со 100 до 200 км/ч также должно занять не более 3 секунд. Максимальная скорость прогнозируется на уровне 320 км/ч. В список оснащения входят карбон-керамические тормоза AP Racing и шины Pirelli Trofeo R, а также климат-контроль, мультимедийная система и лазерно-люминофорные фары Osram. Компания Lotus уже начала принимать заказы. Цены стартуют от 1,7 млн фунтов стерлингов (133 млн рублей). Первые покупатели получат свои гиперкары в 2020 году. Всего планируют выпустить 130 экземпляров Lotus Evija.

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Lotus представил электрический гиперкар Evija
{{material_124686}}Электрический гиперкар Lotus Evija разрабатывался инженерами компании совместно со специалистами Williams Advanced Engineering, которая поставляет комплектующие для болидов электрической Формулы E. Новинка получила четыре электромотора (по одному на каждое колесо) и литий-ионную тяговую батарею емкостью 70 кВт-ч. Суммарная отдача силовой установки составляет 2 000 л.с. и 1 700 Нм. По словам разработчиков, гиперкар сможет продержаться на треке 7 минут на максимальной мощности до полного разряда аккумуляторов. Севшую батарею можно зарядить от 800-киловаттной зарядки, а можно просто заменить на новую запасную. В экономичном режиме Eco гиперкар Evija сможет проехать до 400 километров.Снаряженная масса Lotus Evija составляет 1 680 килограммов. Это рекорд для автомобилей Lotus, но сравнительно немного для столь мощных электрокаров. Кстати, монокок из углепластика весит всего 129 кг. В угоду аэродинамике традиционные боковые зеркала заменили компактными камерами заднего вида, а на корме установили активный спойлер. Дорожный просвет – 105 мм.Инженеры Lotus рассчитывают, что гиперкару Evija понадобится на разгон с места до 100 км/ч менее 3 секунд, до 300 км/ч – 9 секунд. Ускорение со 100 до 200 км/ч также должно занять не более 3 секунд. Максимальная скорость прогнозируется на уровне 320 км/ч. В список оснащения входят карбон-керамические тормоза AP Racing и шины Pirelli Trofeo R, а также климат-контроль, мультимедийная система и лазерно-люминофорные фары Osram. Компания Lotus уже начала принимать заказы. Цены стартуют от 1,7 млн фунтов стерлингов (133 млн рублей). Первые покупатели получат свои гиперкары в 2020 году. Всего планируют выпустить 130 экземпляров Lotus Evija.
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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