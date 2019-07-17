17 июля 2019, 09:39
Lotus представил электрический гиперкар Evija
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В Лондоне состоялась презентация гиперкара Lotus Evija – первой новинки британской марки за последние 11 лет и первой новой модели после перехода компании под крыло китайского концерна Geely.
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Снаряженная масса Lotus Evija составляет 1 680 килограммов. Это рекорд для автомобилей Lotus, но сравнительно немного для столь мощных электрокаров. Кстати, монокок из углепластика весит всего 129 кг. В угоду аэродинамике традиционные боковые зеркала заменили компактными камерами заднего вида, а на корме установили активный спойлер. Дорожный просвет – 105 мм.
Инженеры Lotus рассчитывают, что гиперкару Evija понадобится на разгон с места до 100 км/ч менее 3 секунд, до 300 км/ч – 9 секунд. Ускорение со 100 до 200 км/ч также должно занять не более 3 секунд. Максимальная скорость прогнозируется на уровне 320 км/ч. В список оснащения входят карбон-керамические тормоза AP Racing и шины Pirelli Trofeo R, а также климат-контроль, мультимедийная система и лазерно-люминофорные фары Osram. Компания Lotus уже начала принимать заказы. Цены стартуют от 1,7 млн фунтов стерлингов (133 млн рублей). Первые покупатели получат свои гиперкары в 2020 году. Всего планируют выпустить 130 экземпляров Lotus Evija.
Комментарии
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судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
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