21 июля 2017, 16:42

Lotus представил самый мощный спорткар в истории марки

По причине отсутствия необходимых средств, британская компания не может себе позволить разработку принципиально новых моделей. Поэтому все новинки построены на базе уже существующих разработок. Сегодня автопроизводитель знакомит автомобильный мир с Evora GT430 - самым мощным спорткаром за всю историю компании.
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Lotus представил самый мощный спорткар в истории марки Lotus Evora

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Решив не останавливаться на мощности 410 л.с., которую генерировал двигатель предшественника, инженеры добились силовой отдачи 436 «лошадей» при объеме «мотора» 3,5 литров. Коробка переключения передач взята от предыдущей версии Evora с индексом 410, но с доработанным маховиком. С 0 до 60 миль/час (96 км/ч) «гонка» разгоняется за 3,7 сек. Максимальная скорость равна 305 км/ч.

Экстерьер «украшен» аэродинамическим обвесом с новым сплиттером, диффузором, видоизмененным задним бампером и массивным антикрылом. Украшениями это назвать можно лишь условно, так как каждая деталь призвала улучшать аэродинамические показатели модели. По словам разработчиков, установленные элементы позволили достигнуть прижимной силы в 250 килограммов на максимальной скорости и 64 килограмм на скорости 145 км/ч.

Невозможно увеличить мощность и не доработать основные узлы. Спортивный автомобиль получил амортизаторы Ohlins TTX с ручной регулировкой на сжатие и отбой и пружины Eibac. Сухая масса спорткара составляет 1258, что на 26 кг легче, чем вес предшественника. Создатели добились этого за счет использования титанового выхлопа, карбоновых элементов кузова и новых деталей подвески.

Новая генерация Evora выйдет всего в 60 экземплярах, которые будут доступны в безальтернативном двухместном варианте. Стоимость автомобилей пока не названа. Для покупателей модель будет доступна весной 2018 года.

Новинки и концепт кары Лотус Эвора

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Инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины на дороге
эта мера была придумана как антикоррупционная, сколько в те годы оборотней было... каждый день сообщалось об этом в сми, решили снова вернуться к этому?
василий
Покупка тестовой машины
Доброе время суток автолюбители. Делюсь опытом приобретения Лифан х60, который был на тесте. Кузов новый, третий – красотка!! Брал за 800000, выгода получилось около 160000. Обкатку прошла, пробег что-то около 6000, ТО пройдено. Допами «нашпигована», есть всё по максимуму, с половиной еще сам не разобрался) ...
Алексей Мазов
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Машина хорошая. Полностью согласен на счет цены, сейчас очень даже приемлема для нового Лифана. Кстати двигатель прекрасный для авто бизнес-класса за 900к
Стас85
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Lotus представил самый мощный спорткар в истории марки
{{material_120131}}Решив не останавливаться на мощности 410 л.с., которую генерировал двигатель предшественника, инженеры добились силовой отдачи 436 «лошадей» при объеме «мотора» 3,5 литров. Коробка переключения передач взята от предыдущей версии Evora с индексом 410, но с доработанным маховиком. С 0 до 60 миль/час (96 км/ч) «гонка» разгоняется за 3,7 сек. Максимальная скорость равна 305 км/ч.Экстерьер «украшен» аэродинамическим обвесом с новым сплиттером, диффузором, видоизмененным задним бампером и массивным антикрылом. Украшениями это назвать можно лишь условно, так как каждая деталь призвала улучшать аэродинамические показатели модели. По словам разработчиков, установленные элементы позволили достигнуть прижимной силы в 250 килограммов на максимальной скорости и 64 килограмм на скорости 145 км/ч.Невозможно увеличить мощность и не доработать основные узлы. Спортивный автомобиль получил амортизаторы Ohlins TTX с ручной регулировкой на сжатие и отбой и пружины Eibac. Сухая масса спорткара составляет 1258, что на 26 кг легче, чем вес предшественника. Создатели добились этого за счет использования титанового выхлопа, карбоновых элементов кузова и новых деталей подвески.Новая генерация Evora выйдет всего в 60 экземплярах, которые будут доступны в безальтернативном двухместном варианте. Стоимость автомобилей пока не названа. Для покупателей модель будет доступна весной 2018 года.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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