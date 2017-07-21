Lotus представил самый мощный спорткар в истории марки
Экстерьер «украшен» аэродинамическим обвесом с новым сплиттером, диффузором, видоизмененным задним бампером и массивным антикрылом. Украшениями это назвать можно лишь условно, так как каждая деталь призвала улучшать аэродинамические показатели модели. По словам разработчиков, установленные элементы позволили достигнуть прижимной силы в 250 килограммов на максимальной скорости и 64 килограмм на скорости 145 км/ч.
Невозможно увеличить мощность и не доработать основные узлы. Спортивный автомобиль получил амортизаторы Ohlins TTX с ручной регулировкой на сжатие и отбой и пружины Eibac. Сухая масса спорткара составляет 1258, что на 26 кг легче, чем вес предшественника. Создатели добились этого за счет использования титанового выхлопа, карбоновых элементов кузова и новых деталей подвески.
Новая генерация Evora выйдет всего в 60 экземплярах, которые будут доступны в безальтернативном двухместном варианте. Стоимость автомобилей пока не названа. Для покупателей модель будет доступна весной 2018 года.
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