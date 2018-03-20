20 марта 2018, 13:30
Lotus тоже построит кроссовер
Британская компания Lotus практически определилась с дизайном своего первого кроссовера. Серийная версия появится нескоро, не раньше 2022 года. Новинка составит конкуренцию Maserati Levante и Porsche Macan.
Ранее мы писали
Компания Geely приобрела контрольный пакет акций известного производителя спорткаров Lotus у малазийской фирмы ...Читать далее
В моторную гамму войдут четырехцилиндровые двигатели. Кроме того, Гале пообещал гибридную модификацию, которая позаимствует силовую установку от Volvo XC90 Twin Engine. Ее суммарная отдача составляет 401 л.с., но Lotus, скорее всего, попытается форсировать двигатель до еще более внушительных показателей.
По наследству новому кроссоверу Lotus перейдут также электронные системы и функции моделей Volvo. А в салоне появится большой сенсорный дисплей от XC90. Но спортивные автомобили британской марки, по-прежнему, будут выпускаться с аутентичным дизайном и компоновкой.
Дизайн первого кроссовера Lotus утвердят не позднее мая нынешнего года. Пока в нашем распоряжении есть лишь технические чертежи для патентного бюро. Компания собирается нанять 250 новых инженеров в свой офис в Норфолке для работы над внедорожником и новыми спорткарами. Производство серийной версии наладят в Китае, хотя пока нельзя окончательно сбрасывать со счетов и завод марки в Великобритании. Стоимость кроссовера ожидается в районе 60 – 70 фунтов стерлингов.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня своё СТО в Москве в районе Алтуфьево. Это прибыльный бизнес. Хочу расширять своё бизнес и предлагать своим клиентам тонировку стёкол авто. Меня интересует компания, которая занимается тонировкой авто. Хочу подписать с ними договор и сотрудничать.
Ну как правило работает реле или нет слышно по щелчку, если оно молчит при включении свечи накала, значит все настала хана релюшке, если щелкает, значит все норм. Вообще же по сути имеются специальные приборы для этого, но я не маялся дурью, так как стоят релюхи недорого, просто менял в случае чего их ...
Увы, я вынужден вас огорчить клапана гнет, но есть исключения из правил, что вам может повезти и не случится этой беды, поэтому я рекомендую не затягивать с ТО и менять ГРМ раньше положенного срока, ибо все знают насколько качественными нынче пошли ремни. Менять лучше всего в проверенных СТО, иначе, ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное