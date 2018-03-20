20 марта 2018, 13:30

Lotus тоже построит кроссовер

Британская компания Lotus практически определилась с дизайном своего первого кроссовера. Серийная версия появится нескоро, не раньше 2022 года. Новинка составит конкуренцию Maserati Levante и Porsche Macan.
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  Lotus тоже построит кроссовер Lotus Lotus тоже построит кроссовер Lotus Lotus тоже построит кроссовер Lotus Lotus тоже построит кроссовер Lotus Lotus тоже построит кроссовер
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Компания Lotus, как и Volvo, принадлежит китайскому автоконцерну Geely. Поэтому вполне вероятно, что новый кроссовер построят на модифицированной платформе SPA, которая уже легла в основу внедорожников XC90 и XC60. В конструкции шасси используется высокопрочная сталь, что позволяет сделать автомобиль достаточно легким. По словам главы Lotus Жан-Марка Гале, новый кроссовер будет отличаться лучшей управляемостью в сегменте.

В моторную гамму войдут четырехцилиндровые двигатели. Кроме того, Гале пообещал гибридную модификацию, которая позаимствует силовую установку от Volvo XC90 Twin Engine. Ее суммарная отдача составляет 401 л.с., но Lotus, скорее всего, попытается форсировать двигатель до еще более внушительных показателей.

По наследству новому кроссоверу Lotus перейдут также электронные системы и функции моделей Volvo. А в салоне появится большой сенсорный дисплей от XC90. Но спортивные автомобили британской марки, по-прежнему, будут выпускаться с аутентичным дизайном и компоновкой.

Дизайн первого кроссовера Lotus утвердят не позднее мая нынешнего года. Пока в нашем распоряжении есть лишь технические чертежи для патентного бюро. Компания собирается нанять 250 новых инженеров в свой офис в Норфолке для работы над внедорожником и новыми спорткарами. Производство серийной версии наладят в Китае, хотя пока нельзя окончательно сбрасывать со счетов и завод марки в Великобритании. Стоимость кроссовера ожидается в районе 60 – 70 фунтов стерлингов.
Новинки и концепт кары Лотус
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Lotus тоже построит кроссовер
{{material_121208}}Компания Lotus, как и Volvo, принадлежит китайскому автоконцерну Geely. Поэтому вполне вероятно, что новый кроссовер построят на модифицированной платформе SPA, которая уже легла в основу внедорожников XC90 и XC60. В конструкции шасси используется высокопрочная сталь, что позволяет сделать автомобиль достаточно легким. По словам главы Lotus Жан-Марка Гале, новый кроссовер будет отличаться лучшей управляемостью в сегменте.В моторную гамму войдут четырехцилиндровые двигатели. Кроме того, Гале пообещал гибридную модификацию, которая позаимствует силовую установку от Volvo XC90 Twin Engine. Ее суммарная отдача составляет 401 л.с., но Lotus, скорее всего, попытается форсировать двигатель до еще более внушительных показателей.По наследству новому кроссоверу Lotus перейдут также электронные системы и функции моделей Volvo. А в салоне появится большой сенсорный дисплей от XC90. Но спортивные автомобили британской марки, по-прежнему, будут выпускаться с аутентичным дизайном и компоновкой.Дизайн первого кроссовера Lotus утвердят не позднее мая нынешнего года. Пока в нашем распоряжении есть лишь технические чертежи для патентного бюро. Компания собирается нанять 250 новых инженеров в свой офис в Норфолке для работы над внедорожником и новыми спорткарами. Производство серийной версии наладят в Китае, хотя пока нельзя окончательно сбрасывать со счетов и завод марки в Великобритании. Стоимость кроссовера ожидается в районе 60 – 70 фунтов стерлингов.
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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