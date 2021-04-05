Как в СССР делали крутые внедорожники: вспоминаем историю ЛУАЗа
Фото: Луаз
Фото: Луаз
Фото: Луаз
Фото: Луаз
Строительство завода началось в 1951 году, а уже 25 августа 1955 года его ввели в эксплуатацию. На предприятии стали производить запчасти к автомобилям ГАЗ-63 и ГАЗ-51 и выпускали ремонтное оборудование, идущее на удовлетворение потребностей Министерства сельского хозяйства.
В сентябре 1959 года начинается новый этап в развитии предприятия: завод переквалифицировался в машиностроительный. Был налажен выпуск авторефрижераторов, автомагазинов, кузовов и изделий специального назначения.
Знаменательным для предприятия стал 1965 год. Благодаря усилиям дирекции при отделе главного конструктора было создано несколько бюро, где разрабатывалась техническая документация на ЗАЗ-969. В декабре 1966-го на предприятии собирали 50 малолитражных ЗАЗ-969В. С выпуском автомобилей на Волыни, по сути, образовалась автомобильная ветвь машиностроения. 11 декабря 1966 года Луцкий завод переименовывался из машиностроительного в автомобильный.
На предприятии была проведена реконструкция, и началось производство внедорожных ЗАЗ-969. Модель сделала переворот в советском автомобилестроении благодаря колесной формуле 4x4. В начале 1975 года Луцкий автомобильный завод образовал объединение вместе с крупнейшим автозаводом в Запорожье - «Коммунар».
В 1979 году стартовало производство новой модели — ЛуАЗ-969М. Машина выгодно отличалась не только оригинальным экстерьером, но и техническими усовершенствованиями. 22 сентября 1982 года с конвейера Луцкого автозавода сошел 100-тысячный автомобиль.
Технические ступени
Руководил работами по созданию автомобиля Б.М. Фиттерман. Он проанализировал конструкцию похожих западных автомобилей и предложил современную по тем временам схему ходовой части и трансмиссии. Она заключалась в установке независимой торсионной подвески колес и поставленных на каждом из колес редукторов для увеличения дорожного просвета. ЛуАЗ, как и все грузопассажирские машины, должен был быть оснащен удобной площадкой для погрузки сзади. Именно поэтому силовой агрегат, в который входили двигатель, главная передача и коробка передач, было решено разместить спереди.
Коробка передач была соединена трубой с редуктором заднего моста. Внутри этой трубы находился приводной вал. Благодаря такой конструкции можно было применить на практике следующее техническое решение: исключение из привода от КПП карданных шарниров и их установка к заднему редуктору главной передачи. Качание полуосей происходило со стороны дифференциалов за счет скользящих сухарей и со стороны колесных редукторов за счет карданных шарниров.
Проходимость автомобиля была повышена за счет приводного вала, заключенного в трубу, и отсутствия массивного заднего моста. Благодаря полунесущей конструкции кузова и небольшому количеству оборудования, модель получилась легкой, что также улучшало ее проходимость. Шасси ЛуАЗа являло собой прочную конструкцию, зато движок модели был уязвимым местом из-за своей маленькой мощности. Поэтому в ходе реконструкции количество лошадиных сил постепенно увеличивалось. Так, в середине 1970-х их было 40.
В начале 1973 года появился ЛуАЗ-969М. В модели был обновленный кузов и усовершенствованная ходовая часть. Но первые машины были лишь промежуточным испытательным вариантом, тогда как через 1,5 года выпустили новый доработанный ЛуАЗ-969М.
Полезные обновления
Еще до начала серийного производства разработчики признавали, что пока не располагают достаточными возможностями, чтобы выпустить высококлассный автомобиль. Но при этом в машине был ряд достоинств. Например, пассажиры, сидящие на передних сидениях, чувствовали себя комфортно даже во время езды по бездорожью. В салоне модели были установлены пепельница, вещевой ящик, а рулевая колонка была снабжена противоугонным устройством.
Но специалисты считали, что все усовершенствования были пустой тратой времени. Лучше было бы оснастить автомобиль более мощным двигателем не менее 65 л.с., усилить амортизаторы, сделать тормоза дисковыми, увеличить ширину резины и диаметр колес. После таких доработок можно было бы говорить о том, что ЛуАЗ стал отличным внедорожником. Разработчики модели понимали это, но не могли изменить модель из-за зависимости от ЗАЗа. Поэтому пришлось обойтись лишь некоторыми изменениями.
В итоге поклонники ЛуАЗов разочаровались проведенными доработками, так как ожидали совершенно иных изменений. К тому же, в Тольятти стартовал выпуск «Нивы», которая превосходила ЛуАЗ не только комфорту, но и по техническим характеристикам.
При этом стоит отметить, что среди доработок автомобиля были удачные. Так, был существенно модернизирован кузов. Изменился дизайн передка, а капот стал крепиться на передних петлях. Была изменена светотехника, а на заднем борту установили освещение номера и фонари заднего хода. Чтобы улучшить сток воды, на цельноштампованную раму на ветровом стекле поставили радиусную верхнюю часть. На двери были установлены полноценные окна, оснащенные форточками. В основном все эти доработки были направлены на обеспечение безопасности и комфорта. В машине появились ремни безопасности, удобная панель приборов, энергоемкая рулевая колонка. Особо можно отметить установку звукоизоляции и шумопоглащающих панелей.
К доработкам можно отнести измененную конструкцию ограничителя хода колес, усиление рычагов подвески, прикрепление глушителя к полунесущему кузову. Для более эффективного охлаждения двигателя был увеличен размер жалюзи на вентиляторе. После проведенной модернизации модель потяжелела на десять килограммов, но зато пробег без капитального ремонта увеличился до 100 000 километров.
Пришло новое время
Еще до того, как автомобиль был запущен в серийное производство, он вошел в 10 самых лучших европейских внедорожников, а в 1979 году получил золотую медаль как лучшая машина для сельских нужд на выставке в Чехии. Выпуск модернизированного ЛуАЗа начался в мае 1979 года, а 22 сентября 1982 года, как мы уже сказали, с конвейера сошел 100-тысячный ЛуАЗ.
Благодаря отличной проходимости ЛуАЗ по-прежнему был незаменимым для езды по бездорожью. Приемлемая цена также привлекала покупателей - в 1988 году автомобиль стоил 5100 рублей. Дешевле стоил лишь «Запорожец». Джип выпускался без значительных изменений около 10 лет. Но за это время конструкторы успели разработать несколько грузовых модификаций, которые попали на конвейер только в 1991 году…
|Отличная проходимость
|Слабый двигатель
|Невысокая цена
|Низкая надежность
|Простота обслуживания
|Устаревший дизайн
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