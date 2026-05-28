Ferrari Luce удивил даже бывшего главу бренда - реакция итальянских экспертов и сравнение с Multipla

28 мая 2026, 05:08
Luca di Montezemolo резко раскритиковал Ferrari Luce: почему новый электрокар вызвал споры
Новый электромобиль Ferrari Luce вызвал волну критики сразу после премьеры. Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло назвал дизайн настолько спорным, что даже китайские производители не захотят его копировать. Почему это важно для рынка - в нашем материале.
Премьера Ferrari Luce, первого электромобиля классической марки, мгновенно вызвала бурю обсуждений в автомобильном мире. Необычный дизайн и отход от привычных канонов Ferrari стали поводом для резкой критики не только среди поклонников бренда, но и среди ведущих итальянских экспертов.
Особенно жёстко высказался бывший генеральный директор Ferrari Лука ди Монтедземоло. Он известен своей принципиальной позицией против электрокаров в линейке бренда: ещё в 2013 году он заявил, что Ferrari не будет выпускать электромобили, пока он у руля. Однако после его ухода в 2014 году компания всё же решилась на этот шаг, и теперь ди Монтедземоло не скрывает разочарования. «Если бы я сказал, что думаю на самом деле, это навредило бы Ferrari. Мы рискуем разрушить легенду. Очень жаль», — отметил он, добавив, что надеется увидеть знаменитый логотип снятым с новой модели.
В первые сутки после презентации Luce в соцсетях и профильных СМИ появилось множество едких сравнений: «iPhone на колёсах», «Honda Civic», «Ferrari Multipla». Последнее особенно больно для итальянцев, ведь Fiat Multipla первого поколения долгое время был эталоном автомобильной нелепости. По мнению Монтедземоло, Luce настолько далека от классических стандартов Ferrari, что даже китайские производители, которых часто обвиняют в копировании европейских моделей, не собираются брать её за образец.
Критика прозвучала и от других влиятельных фигур. Заместитель премьер-министра Италии и министр транспорта Маттео Сальвини публично усомнился в инновационности новинки, задавшись вопросом: что сказал бы Энцо Феррари, увидев такой электрокар? Внешность Luce действительно вызывает вопросы: узнаваемыми чертами остались задние фонари в стиле 360 Modena и 458 Italia, а всё остальное оформление выглядит непривычно для марки.
Для справки: Лука ди Монтедземоло возглавлял Ferrari с 1991 по 2014 год и считается одним из архитекторов современного успеха бренда. Его критика Luce может свидетельствовать о глубоком разрыве между традициями марки и новыми тенденциями в автопроме. Важно отметить, что электромобили становятся всё более востребованными в Европе и Китае, и Ferrari вынуждена учитывать эти изменения, чтобы не потерять позиции на мировом рынке. Однако столь резкая реакция экспертов и бывших руководителей говорит о том, что путь к электрификации Ferrari будет непростым и неоднозначным.
Интересно, что Ferrari представила Luce спустя всего несколько месяцев после того, как Lamborghini анонсировала свой первый электрокар Lanzador. Рынок быстро меняется, и даже самые консервативные бренды мира ищут новые пути. Вопрос о том, насколько оправдан такой шаг, остаётся открытым — особенно на фоне того, как российский рынок реагирует на адаптацию западных моделей. Например, в материале о трансформации «Волги» после локализации Geely в России подробно рассмотрены изменения, как меняется восприятие бренда и что это важно для покупателей: подробности о влиянии локализации на имидж и спрос .
