Ferrari Luce удивил даже бывшего главу бренда - реакция итальянских экспертов и сравнение с Multipla

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 05:08

Luca di Montezemolo резко раскритиковал Ferrari Luce: почему новый электрокар вызвал споры

Luca di Montezemolo резко раскритиковал Ferrari Luce: почему новый электрокар вызвал споры

Ferrari Luce удивил даже бывшего главу бренда - реакция итальянских экспертов и сравнение с Multipla

Luca di Montezemolo резко раскритиковал Ferrari Luce: почему новый электрокар вызвал споры

Новый электромобиль Ferrari Luce вызвал волну критики сразу после премьеры. Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло назвал дизайн настолько спорным, что даже китайские производители не захотят его копировать. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Новый электромобиль Ferrari Luce вызвал волну критики сразу после премьеры. Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло назвал дизайн настолько спорным, что даже китайские производители не захотят его копировать. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Премьера Ferrari Luce, первого электромобиля классической марки, мгновенно вызвала бурю обсуждений в автомобильном мире. Необычный дизайн и отход от привычных канонов Ferrari стали поводом для резкой критики не только среди поклонников бренда, но и среди ведущих итальянских экспертов.

Особенно жёстко высказался бывший генеральный директор Ferrari Лука ди Монтедземоло. Он известен своей принципиальной позицией против электрокаров в линейке бренда: ещё в 2013 году он заявил, что Ferrari не будет выпускать электромобили, пока он у руля. Однако после его ухода в 2014 году компания всё же решилась на этот шаг, и теперь ди Монтедземоло не скрывает разочарования. «Если бы я сказал, что думаю на самом деле, это навредило бы Ferrari. Мы рискуем разрушить легенду. Очень жаль», — отметил он, добавив, что надеется увидеть знаменитый логотип снятым с новой модели.

В первые сутки после презентации Luce в соцсетях и профильных СМИ появилось множество едких сравнений: «iPhone на колёсах», «Honda Civic», «Ferrari Multipla». Последнее особенно больно для итальянцев, ведь Fiat Multipla первого поколения долгое время был эталоном автомобильной нелепости. По мнению Монтедземоло, Luce настолько далека от классических стандартов Ferrari, что даже китайские производители, которых часто обвиняют в копировании европейских моделей, не собираются брать её за образец.

Критика прозвучала и от других влиятельных фигур. Заместитель премьер-министра Италии и министр транспорта Маттео Сальвини публично усомнился в инновационности новинки, задавшись вопросом: что сказал бы Энцо Феррари, увидев такой электрокар? Внешность Luce действительно вызывает вопросы: узнаваемыми чертами остались задние фонари в стиле 360 Modena и 458 Italia, а всё остальное оформление выглядит непривычно для марки.

Для справки: Лука ди Монтедземоло возглавлял Ferrari с 1991 по 2014 год и считается одним из архитекторов современного успеха бренда. Его критика Luce может свидетельствовать о глубоком разрыве между традициями марки и новыми тенденциями в автопроме. Важно отметить, что электромобили становятся всё более востребованными в Европе и Китае, и Ferrari вынуждена учитывать эти изменения, чтобы не потерять позиции на мировом рынке. Однако столь резкая реакция экспертов и бывших руководителей говорит о том, что путь к электрификации Ferrari будет непростым и неоднозначным.

Интересно, что Ferrari представила Luce спустя всего несколько месяцев после того, как Lamborghini анонсировала свой первый электрокар Lanzador. Рынок быстро меняется, и даже самые консервативные бренды мира ищут новые пути. Вопрос о том, насколько оправдан такой шаг, остаётся открытым — особенно на фоне того, как российский рынок реагирует на адаптацию западных моделей. Например, в материале о трансформации «Волги» после локализации Geely в России подробно рассмотрены изменения, как меняется восприятие бренда и что это важно для покупателей: подробности о влиянии локализации на имидж и спрос .

Упомянутые марки: Ferrari, Lamborghini, Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари, Ламборджини, Фиат

Похожие материалы Феррари, Ламборджини, Фиат

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Брянск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться