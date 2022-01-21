Лучшие 8-местные внедорожники в мире
Эксперты портала Njcar изучили международный автомобильный рынок и составили подборку самых лучших 8-местных внедорожников в массовом сегменте.
Toyota Sequoia
Огромный внедорожник Toyota готовится сменить поколение уже 25 января 2022 года. Модель текущей генерации достигает 5 209 мм в длину и построена на одной платформе с полноразмерным пикапом Toyota Tundra. От этого же автомобиля Toyota Sequoia достался и силовой агрегат – 5,7-литровый бензиновый мотор V8 с отдачей 381 л.с. С ним в паре работает 6-диапазонный «автомат» и система полного привода с межосевым дифференциалом и пониженной передачей.
Nissan Armada
Рамный внедорожник построен на базе Nissan Patrol и отличается от него более внушительными габаритами: 5,3 метра в длину и 2 метра в ширину. Под капотом трудится атмосферный двигатель V8 объёмом 5,6 литра, который выдаёт 390 л.с. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, понижающим рядом в раздатке и независимой подвеской.
Ford Expedition Max
Внедорожник по праву считается самой большой машиной в линейке американского бренда. Его длина в топовой версии достигает 5 636 мм. Рамный внедорожник вмещает до восьми пассажиров, обладает системой полного привода, блокировкой заднего дифференциала и пониженной передачей. Под капотом установлена «битурбошестерка» объемом 3,5 литра, развивающая мощность до 375 или 400 л.с. Мотор работает в паре с 10-диапазонным «автоматом».
Chevrolet Suburban
Гигантский внедорожник достигает в длину 5 700 мм. В его моторную гамму входят внушительные агрегаты объемом 5,3 литра (355 л.с.) и 6,2 литра (420 л.с.). Оба двигателя комплектуются десятиступенчатой автоматической коробкой передач.
- 9 020 000 РToyota Sequoia 2021 в Москве
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